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大專棒聯／大同李冠儒打跑守三拍子　將報中職選秀

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▲大同學院隊長李冠儒4打數4安打表現搶眼。（圖／記者路皓惟攝）

▲大同學院隊長李冠儒計畫今年報中職選秀。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台中報導

大同學院隊長李冠儒在大專棒聯8強首戰表現搶眼，6日對戰嘉義大學繳出4打數4安打，擊出1分打點、跑回3分。這位選球能力出色且擁有速度的外野手，準備在今年報名中職選秀，希望到台灣棒球最高殿堂證明身手。

大專棒聯預賽12月結束後，到複賽這段期間有4個多月的空擋，李冠儒維持良好的狀態，因為狀況好上場打擊沒有想太多，有鎖定到的球就打。「這段時間都有跟韓國高中、大學隊打友誼賽，還有做肌力、體能訓練，比賽前一個半月，開始調整到比賽狀態。」李冠儒說。

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目前大四的李冠儒即將領到畢業證書，這次大專盃是他大學生涯的最後盃賽，接下來將準備投入業餘成棒，他說，「現在業餘成棒隊都要求先服兵役，所以畢業後會爭取提前當兵。」

目前他已經有目標的球隊，計劃到台灣人壽或是新北市成棒隊，雖然現階段規劃是先進入業餘成棒磨練，但大學階段成績穩定進步，也讓他燃起挑戰職棒的念頭，確定報名今年職棒選秀。

青棒階段就讀高苑工商時，總教練李來發就對李冠儒讚譽有加，稱他頭腦思緒清晰靈活，且抗壓性好，能助攻能守備速度快，是個很稱職的第一棒。進入大學後，他加強肌力訓練，整個身材大了一號，長打能力也慢慢長出來，為自己增添挑戰職棒的本錢，大同學院總教練翁豐堉也讚他是「三拍子」好手。

▲大同學院隊長李冠儒4打數4安打表現搶眼。（圖／記者路皓惟攝）

▲李冠儒打、跑、守三拍子，選球能力也很強。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： 大專棒聯大同學院李冠儒
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