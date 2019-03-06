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字母哥獲選歐洲籃球先生　擊敗唐西奇、約基奇

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▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥獲選2018年度歐洲籃球先生。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

隨著訓練方式的改變以及打法的不同，許多歐洲球員都逐漸竄起，而本季公鹿戰績領先群雄位居第一，最主要原因就是安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的進步，他現在也是MVP的大熱門，而近期「字母哥」還被評選為2018年度歐洲籃球先生，對他而言是莫大的榮譽，同時這也是自1987年的加利斯(Nick Galis)之後，第2位獲獎的希臘球員。

歐洲籃球先生，是歐洲籃壇最大獎項之一，又被稱為「歐洲籃球奧斯卡」據《Eurohoops》指出，這次評選中安戴托昆波一共得到134分，壓過了早期就稱霸歐洲戰場並在本季掀起旋風的唐西奇(Luka Doncic)，以及帶領金塊打出超強表現的約基奇(Nikola Jokic)，獲得這項殊榮也證明對於「字母哥」實力的認可。

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過去歐洲球員踏上NBA戰場，往往都會有不適應問題，但只要能來到NBA就證明這些球員已經是最頂尖的，歐洲籃球先生獎項也都被這些人給包辦，像是諾威斯基就曾在2002年至2006年完成5連霸，大賈索(Pau Gasol)也曾於2008年至2010年完成3連霸。

▲獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲唐西奇。（圖／CFP）

更早期90年代從1984年至1999年，薩波尼斯(Arvydas Sabonis)、庫柯奇(Toni Kukoc)、彼得羅維奇(Drazen Petrovic)，這3名效力於NBA的球員就包辦了15次，而唯一一次例外就是加利斯。

現在NBA的歐洲球員越來越多，實力也越來越強大，但「字母哥」並非像唐西奇那樣早期就成名並來到NBA，他在2013年選秀直到第15順位才被選中，但也憑著自身努力，逐漸打出身價並成為聯盟超級球星。

安戴托昆波本季場均攻下27分，12.6籃板，6助攻的全能數據，並帶領公鹿拿下48勝16敗的聯盟第一戰績，現在獲選歐洲籃球先生對於他來說是一大肯定，倘若接下來拿下MVP，將成為諾威斯基之後第二位同時拿下歐洲籃球先生以及MVP的球員。

▲▼約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA安戴托昆波安戴托唐西奇約基奇
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