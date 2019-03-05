高中木聯／高一重砲李展毅　木棒掌握度可比同期廖健富

▲高中木聯，大理高中李展毅。（圖／學生棒聯）

記者楊舒帆／嘉義報導

高一大理高中李展毅在本屆高中木棒聯賽以18分打點冠群雄，打擊表現受到矚目，宛如廖健富高一時期掌握木棒能力，總教練黃文生盛讚他是自我要求高的球員，捕手守備練好的話，未來性十足。

李展毅此戰敲左外野差點過牆的深遠二壘安打，不過他賽後坦言，「學長說那球有可能接得到。」他此戰兩安打貢獻1打點，9局下滿壘時輪到他上場打擊，與投手磨到滿球數，最後敲出三壘滾地球，野手失誤拿下勝利。李展毅說，「其實我有點不想面對，以前沒有遇過這種場面，那時打到棒頭，也是靠失誤才贏球，有點不光榮。」

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大理拿下季軍，李展毅火力穩定輸出是最大關鍵，他本屆賽事48打數敲出24支安打，有一發全壘打，包括第二階段曾有過單場6安打演出。李展毅以18分打點拿下打點王，他給自己這次木棒聯賽表現75分，「只有打點突出，打擊率不夠好，有些球自己也沒掌握好。」高一就打出亮眼成績，會被各隊針對，李展毅說，「把自己弱點補強，優點加強得更好，這次木棒聯賽學到不要給自己太的壓力。」

上一位高一就嶄露頭角的捕手是桃猿廖健富，他高一上學期就奪以8成打擊率拿金龍盃打擊獎而被各隊鎖定，有球探認為，李展毅掌握木棒能力跟同時期的廖健富旗鼓相當，甚至李展毅的力量更好。總教練黃文生表示，「展毅自我要求很高，夜訓結束後還會找學弟去加練，但是守備要再加強，傳球方面還有領導投手的能力也還要再磨練，如果守備加強的話，未來性會很好。」