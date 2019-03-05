CONVERSE「女孩逆無界」　打破世俗做個「出界女孩」

▲CONVERSE 「真的有故事」主題將進入下一章「女孩逆無界」，穿著Chuck Taylor創造只屬於你的故事。（圖／品牌提供，下同）



體育中心／綜合報導

CONVERSE 「真的有故事」主題將進入下一章「女孩逆無界」，講述“她”的真實故事——打破世俗界限、創造你的節日，做個「出界女孩」。

Converse一向崇尚獨立、大膽的精神，致力於啟發和鼓勵年輕人跳脫常規、忠於自我。Converse於去年INNERSECT全球潮流文化體驗展期間便已經將目光對準女生，講述她們的故事，看女生如何釋放獨特光芒，在街頭、潮流圈和生活等各方面展現女生力量。

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全新推出的「女孩逆無界」延續了「真的有故事」的品牌宣言，續寫故事新篇章——鼓勵女生打破生活中的框架與束縛，無懼他人眼光，忠於自己，用自己的故事創造屬於自己的節日，做個「真的有故事」的女生。

創造故事的每一天，都值得慶祝。當全世界都在3月8日這一天慶祝女生的故事時，Converse選擇慶祝女孩們每天都在創造的非凡故事。當你穿著Chuck Taylor創造只屬於你的故事，那天便是你的節日。它可以是某一天，也可以是每一天。

為此，Converse創造了「逆無界女生節日曆」，讓女生自己來決定屬於自己故事的節日。這款互動日曆將在微信上以小程式的形式和大家見面，邀請每個酷女孩分享自己與Converse的故事。

她的真實故事，也將伴隨著一系列充滿獨特魅力的全新Blooming Pack：包含採用特殊復古輪廓鞋型的Sasha；叛逆又甜美的Rina；佈滿浪漫花朵圖案的Mary Jane；以及經典低筒淡粉色帆布鞋面的Vintage Canvas。