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字母哥不只有進攻　公鹿教練挺子弟兵拿最佳防守球員

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▲▼公鹿字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿「字母哥」安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季場均繳出生涯新高27.1分，搭配公鹿換帥後團隊火力也相當旺盛，戰績因此衝上東區龍頭，但總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）表示，字母哥帶給公鹿的並不只是進攻，更認為他改變球隊防守體質，他也應該有資格角逐最佳防守球員。

巴登霍澤表示，「大家都在看他在進攻端上的表現，但他也在防守上也在帶領我們，他替我們球隊文化與風格建立很好的基礎，我會希望他成為今年最佳防守球員。」

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▲塞爾提克布朗升空爆扣，連字母哥也攔不住。（圖／達志影像／美聯社）

▲安戴托昆波在抄截與阻攻表現也相當出色（圖／達志影像／美聯社）

「字母哥」安戴托昆波本季表現非常亮眼，場均可攻下27.1分、12.6籃板、6助攻、1.4抄截、1.5阻攻，除了抄截外其他數據全是生涯5季中最高。

安戴托昆波在數據表現上除阻攻場均1.4次不及中鋒羅培茲的2.4次外，其餘得分、籃板、抄截3項數據都是全隊最高，安戴托昆波曾在去年球季入選年度最佳防守第一隊，而本季他率公鹿攻頂東區，MVP呼聲也相當高。

過去同時獲得MVP與年度最佳防守球員殊榮的只有喬丹（Michael Jordan）與歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）2人，安戴托昆波本季原本MVP呼聲就相當高，若最後確實拿下MVP與最佳防守球員獎項，字母哥也將成為歷史第3人。

▼公鹿教練巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹教頭巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 公鹿字母哥NBA最佳防守球員
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