UBA／我為4強著實付出　義守晉級一戰廖浩羽燒盡小宇宙

▲廖浩羽。（圖／大專體總）



記者洪偵源／桃園報導

義守大學4日以73比64擊敗輔仁大學，取得本屆4強門票，廖浩羽也是重要功臣，教頭謝玉娟一直擔心他信心不足，但這一戰13分、8籃板，以及面對輔大長人曾祥鈞的表現，足以讓謝玉娟安心不少。

身高193公分的廖浩羽，與呂威霆都是來馬公高中，人稱義守的「澎湖雙塔」，不過呂威霆的表現較受外界矚目，加上去年暑假又選進國家隊，謝玉娟一直擔心廖浩羽認為自己在呂威霆之下。

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與輔大這一戰，贏家就領走最後一張門票，雙方壓力都不小，身高205公分的曾祥鈞，更是燃燒小宇宙，幾乎要以一己之力打翻義守，全場23分、17籃板、4阻攻，且只有1次犯規。

輔大靠著速度與外線，盡力壓低曾祥鈞與吳沛嘉雙塔帶來的防守壓力，廖浩羽在防守上，就成了第一線面對曾祥鈞的角色，3次犯規都用在他身上，但犯得還算節制。

「我們有討論出面對雙塔的戰術，尤其是祥鈞，我不強求一定要卡住他，但絕對不能讓他很順利打進去，後面也還有隊友協防。」

此外，廖浩羽表示，對手多半放他投，他卻很有信心，曾在三分線外命中，「那球投進我在自己也歡呼，他們放我在外面接球，我也不怕。」

至於謝玉娟所擔心的，廖浩羽雖不認同，但不認為教練想太多，反而是自己表現不好，真的讓教練擔心，加上這一戰獲得很多教練隊友鼓勵，反而應該打好，別讓教練擔心。

對於再度攻蛋，廖浩羽直呼超爽，「上屆有翰哥、祥偉等學長，帶我們進去，這一次比較像是我們自己拚進去的。」並表示，為了這張4強門票，也著實付出過。