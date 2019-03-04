跆拳道美國公開賽　台灣對打、品勢合計4金4銀3銅

▲劉威廷。（圖／資料照／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

2019年跆拳道美國公開賽，雖發生中國抗議大會懸掛我國國旗事件，但與我國選手完全沒有關係，比賽權益也未受影響，此次包含品勢與對打，共斬獲4金、4銀、3銅的成績。

美國公開賽近年來成為中華隊開季征戰國際賽的第一站，此次稍有不同的是，品勢目前世大運培訓隊還未選拔完畢，選手以個人名義自費參加，對打以2020年東京奧運培訓隊出征。

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今年美國公開賽台北時間3月1日至4日在拉斯維加斯會展中心舉行，由品勢項目打頭陣，由於是自費參加，台灣在公認品勢男子與女子團體項目，都採跨國組合的方式。

雅加達-巨港公認品勢男單銅牌與台北世大運混雙金牌李晟綱，和美籍的尹韓東在公認品勢30歲以下組男團奪金，世錦賽青女組金牌李婕瑜、女單銅牌李映萱，和美籍的Priscilla Jo在30歲以下組女團封后。

▲左起李晟綱、李婕瑜、許珮旂、李映萱、陳靖。（圖／李映萱提供）



李婕瑜並在公認品勢女單獲得金牌，且與堂哥李晟綱參加自由品勢混雙鍍銀，品勢共斬獲3金、1銀，陳靖在公認品勢男單8強止步，另外許珮旂在公認品勢女單15-17歲組名列第9名。

對打部分，由雅加達-巨港亞運國手劉威廷，在男子80公斤級決賽2013年普埃布拉世錦賽金牌、來自德國的古勒茨（Tahir Gulec）摘下金牌。

銀牌部分，布宜諾斯艾利斯青奧銀牌李孟恩以及2016年本那比世青賽國手劉宗霖，分別在男子87公斤級與63公斤級獲得銀牌，女子由亞運金牌蘇柏亞在53公斤級鍍銀。

銅牌得主則有2018年曼徹斯特大獎賽銅牌洪幼婷，則在女子46公斤級奪牌，以及女子49公斤級的莊天羽和女子57公斤級的陳宥庄。

今年對打的首要任務是倫敦世錦賽與拿坡里世大運，並要藉此爭取奧運排名積分，挑戰明年的奧運亞洲區資格賽，品勢則為拿坡里世大運，將派出3男、3女出征，名額比上屆相較下縮水，競爭會更為激烈。

▲洪幼婷。（圖／資料照）