體育蒲公英計畫走入基層　揭露運動好手甘苦

▲高俊雄署長(中)鼓勵體育蒲公英計劃5位主角。（圖／教育部體育署提供）



體育中心／綜合報導

教育部體育署的「體育蒲公英計畫」推出5位總統教育獎體育類得獎者的精彩影片，負責影片製作的導演李俊穎談到整個拍攝過程，印象最深刻是去年拿下全中運台東縣第一面競技體操全能金牌的黃彥章，從現今在設備完善的國訓中心練習，轉赴到啟蒙他體操的發源地──台東縣達仁鄉的台坂國小體操館，看著資源嚴重不足的環境能培育出優秀的選手，這帶給他強烈的視覺震撼感，讓他想透過鏡頭讓更多人看到，這群運動選手們如何克服重重困難，展現出他們努力付出的成果。

教育部體育署「體育蒲公英計畫」去(107)年共製作完成5部精彩影片，拍攝運動領域迥異的5位選手，包括體操的黃彥章、柔道的宋雅婷、田徑的陳育煥、游泳的陳旻享及競走的林雯姿，今日在教育部辦理首映，5位主角也親臨會場，分享他們透過運動，學習到一生受用的技能並鍛鍊品格的精彩故事。

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負責影片拍攝工作的導演李俊穎也陪同選手們出席影片發表會，他提到整個拍攝過程，發覺每個成功背後都不是一蹴可及，都是選手、教練、師長及家庭等花了長久的時間心血努力走過來，外在環境的惡劣，並不會阻擋他們追求卓越的心，為了超越自己，不斷的尋求突破。李俊穎除了提到體操館的簡陋環境，在拍攝游泳選手陳旻享影片時，為了展現水下畫面，工作人員還穿了防寒衣下水拍攝，但選手沒有防寒衣，為了畫面好看，陳旻享還配合反覆跳水十多次，在冬天得忍受冷水日復一日的訓練，透過這樣的機會，李俊穎希望透過影片，捕捉到選手辛苦背後更多的故事。

「體育蒲公英計畫」執行已邁入第4年，每年都邀請體育專家及總統教育獎得主深入校園，與高中以下學生們透過座談方式，分享個人一路奮發向上的過程與經驗，傳達生命正面力量，前兩年出版專書，介紹總統教育獎體育類的得獎者；前(106)年首度製作「有聲書」，以影片呈現「輕艇好手」吳韋憫、「桌球天使」伊斯坦大．莎霏、「神射之花」蔡進添的奮鬥故事，並置於體育署體育蒲公英計畫網頁，作為校園生命教育以及品德教育補充教材，獲得各界好評。

有鑑於這套「有聲書」的反應及效果不錯，體育署決定擴大規模，挑選了5位選手進行拍攝。在今（4）日影片發表會的現場，這5位主角也都帶著心中最感謝的人一同出席，一起見證這一路走過來的心路歷程。此外這次在全國共進行了31場校園座談會，會中也一併帶來活動的成果發表，期許透過總統獎體育類得主的現身說法，勉勵校園莘莘學子們學習到堅忍不拔的運動精神。

體育署本年度影片的主角，每位都在艱困的環境中成長茁壯，甚有體操天份又肯吃苦的彥章，去(107)年代表臺東縣大武國中贏得縣史上第一面全中運競技體操全能金牌；而陳育煥一度成為叛逆不羈的狂飆少年，在師長循循善誘下，重新找回自我價值，練習田徑外，還學習水電技能課程，利用休假打工貼補家用，用樂觀態度面對現實困境。

在田徑場上的新臺灣之子-林雯姿，與越南籍媽媽、妹妹生活雖清苦，卻沒有擊敗她的鬥志，在高中階段拿下全中運一萬公尺競走金牌並打破大會紀錄；另二度獲得總統教育獎肯定的泰雅族美少女宋雅婷，自小努力練習柔道，希望透過運動專長在未來能獲得一份穩定工作，照顧自己的家庭；而出生於運動世家的陳旻享5歲被醫生判定為多重障礙者，上學前才學會爬行。透過運動訓練走入人群，逐漸打開心房；長久被歧視的自卑感，也因運動成績證明自己能贏別人，轉變更大的自信心。

體育署表示，這些總統獎體育類得主透過運動用自己的人生說故事，非常令人感佩，希望藉由這些逆光天使飛翔的故事，透過攝影鏡頭真實、生動的呈現，能更廣泛深入各級學校及社會大眾的心靈，看到在每面獎牌背後，選手、教練們辛苦揮汗練習，從失敗中記取教訓，樂觀正面迎接挑戰，希望啟發學子們培養正確的人生觀，勇於排除解決困難，實現光明的生命價值。

