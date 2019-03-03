企排挑戰賽／高偉誠第二年參賽身份不同　每項要再好好補足

▲ 企排挑戰賽,第二戰,台電男排vsMIZUNO,高偉誠 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽3日進行冠軍戰三戰兩勝的第二戰，台電男排擊敗MIZUNO達成隊史首度例行賽以及挑戰賽雙五連霸的紀錄，台電自由球員李佳軒提到，「有些學長要邁入之後的規劃，年輕球員要扛起台電這塊招牌，在成長部分這一季是吸取滿多經驗。」

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台電前一天已經搶下首勝，本場再以直落三擊敗MIZUNO奪下挑戰賽冠軍，另一方面女排也以直落三擊敗中國人纖，台電男女排雙雙奪冠，台電副攻手張育陞也說，自己去年才加入台電，「第一次打挑戰賽，心情不會很緊張，因為學長都會在前面，和前一天相比，今天打起來大家失誤比較少。」

而MIZUNO高偉誠去年底在明星賽拿下MVP，這兩場也為球隊攻下不少分數，「覺得可惜啊，體力有點下滑，平常可以打過的後面就打不過，就沒有好好把握，可能專注度下降，今年是我第二年打挑戰賽，身份也變得不一樣。」

高偉誠說，「之前是以替補身份，今年是以先發狀態下場，以前和現在的位置也不一樣，大家接發球可能會針對我，我就是接，昨天打五局滿可惜，今天想說再拼一下，但還是沒辦法，覺得自己每一項都還有些不足，今年目標還是要好好充實自己。」