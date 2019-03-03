UBA／首次八強震撼教育　田浩：HBL打熱血，這裏是打經驗球

▲政大主控田浩。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

頂著HBL高苑高中明星光環進到UBA政大，隊史成軍第二年晉升公開一級並且打進八強。體驗兩個不同學生聯賽的八強賽，田浩表示，HBL是打熱血可以一直衝，對於球員來說也比較激情，但UBA打的可是經驗球，也因此陣容都是大一、大二的他們可是繳足了學費。

政大雄鷹上個學年度成軍，採用獨招的方式網羅田浩、洪楷傑、王詠誠等HBL明星，在公開二級拿下季軍晉升一級，並且在預賽拿下10勝5敗的佳績，達成成軍設定的第2年晉八強的短期目標。不過八強賽很快地就受到震撼教育，前面5場全敗，終於在3日以82比78擊敗高師大開胡，同時也淘汰了高師大。

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從HBL高苑高中時期就是鎂光燈焦點的田浩，體驗了兩個層級的八強賽有感而發，「HBL是打熱血的，球員會一直衝，但UBA不一樣，這裏打的是經驗球，我們還有好多要學習。」

雖然有場均能貢獻11.6分、4.6助攻，但也有4.6次的失誤，尤其在這場面對高師大的比賽就發生了10次。田浩表示，儘管明天還有一場比賽，但整體來說，對於自己第一個UBA八強的表現並不滿意，畢竟球隊只贏了1場，「我們沒有學長帶領，所以在這次八強好好觀察其他學校的學長是如何打球，吸取經驗準備明年。」

教練陳子威表示，大家等這一勝都等很久了，感謝學校在前面連敗階段依然動員支持他們，此役高師大是要拚四強的，展現的企圖心絕對不容小覷，拿下這一勝負荷更小了，相信今年的八強之旅，球員們學到很多，下個學年度會更好。