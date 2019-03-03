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UBA／蘇文儒21分轟垮文化　義守四強還有機會

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▲▼107學年度UBA，義守大學，24號 蘇文儒、25號 羅建斌。（圖／大專體總提供）

▲蘇文儒外線爆發砍21分，義守擊退文化。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

處於淘汰邊緣的義守大學，3日與早已無緣四強的文化廝殺到最後一刻，靠著蘇文儒兩顆關鍵三分彈，轟下全場最高21分演出，以74比69保住一線生機。對於明天將對決輔大力拚小巨蛋門票，教練謝玉娟表示，內線的發揮以及防守是關鍵。

此役之前2勝3敗的義守大學在這場比賽有輸不得的壓力，前3節打完僅有2分優勢，且第四節開局還面臨得分主力羅建斌就撞到場邊攝影器材受傷的危機，所幸他們成功壓制住文化打出8比0攻勢，拉開到10分差距，儘管莊又齊、林秉聖挺身帶領文化反撲，不過蘇文儒馬上以連續2顆三分球吹襲氣焰，終場以5分之差取勝。

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蘇文儒以5成外線命中率飆進5顆三分球，得到全場最高21分外帶6籃板，吳彥侖12分，昨日投進準絕殺三分彈的白曜誠則是10分、10籃板、8助攻全能演出。文化方面，莊又齊20分進帳，林秉聖攻下19分，吳松峻挹注13分。

目前四強門票率先拿下5勝的衛冕軍國體、台師大搶下2席，剩下的2個名額由4勝的健行、3勝的輔大、義守與2勝的高師大爭取。

謝玉娟透露，為了明天對決輔大的關鍵戰役，球隊在這場比賽就有做一些調整，「八強進入到最後階段，各校的後衛群體力都下滑不少，內線將會是接下來的關鍵，尤其輔大又以長人健強，我們的廖浩羽、吳彥侖今年都不夠穩。而這一場我刻意讓吳彥侖休息第三節一整節，為了明天而保留體力。」

關鍵字： UBA義守大學蘇文儒
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