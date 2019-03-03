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企排挑戰賽／台電女排直落三扳平　和中纖各一勝進延長第三戰

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▲▼ 企排挑戰賽,第二戰,台電女排vs中國人纖, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲企排挑戰賽冠軍戰第二戰,台電女排vs中國人纖。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽3日進行冠軍戰三戰兩勝的第二戰，首場比賽由台電女排出戰中國人纖，中纖前一天已經搶下首勝，台電本場火力進攻猛烈，以直落三（25：23、25：20、25：14）勝出，雙方各握一勝，將進入延長第三戰。

第一局一開始台電雙人攔網，加上吳韋華、陳姿雅攻擊出界，台電5：0，邱雅慧攻擊得分，中纖連續追分至3分差，不過中纖發球失誤又將比分拉開6分落後，不過雙人攔網連趕3分追上23：24，但台電還是以25：23先拿下。

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▲▼ 企排挑戰賽,第二戰,台電女排vs中國人纖, 。（圖／記者謝孟儒攝）

第二局台電就取得3：1，加上中纖失誤，台電以8：5領先，台電曾琬羚頻頻快攻拉到至12：5，中纖連追2分，台電雙人攔網得分、黃瀞萱攻擊21：11領先，台電22：14，廖苡任網前吊球追分，加上台電失誤，讓中纖連追上不過仍難擋台電攻勢，台電25：20先聽牌。

第三局中纖緊咬比分追至4平，張秝芸攻擊得分反超，台電10：5，劉美菁快攻追分不過仍有5分落後，雙方互有攻防，曾琬羚抓住後排空隙進攻，加上台電雙人攔網得分19：12、連攻以23：13領先，台電發球直接得分，最終台電25：14直落三收下第二戰勝利。

台電曾琬羚提到，「和前一場比賽比起來其實沒有做什麼特別調整，只是因為賽事密集比較累了，但還是希望能贏下下午比賽，拿下三連霸。」冠軍戰目前台電和中纖各握有一勝，戰線將進入延長第三場，預計3日下午5點開打，決定最後誰能搶下本屆挑戰賽冠軍。

▲▼ 企排挑戰賽,第二戰,台電女排vs中國人纖, 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 企排挑戰賽
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