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落後歡呼拿球就噓　一眉道人怨球迷現實

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▲▼戴維斯(Anthony Davis)。（圖／CFP）

▲鵜鶘戴維斯（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis）儘管在1月底高喊「賣我」後，仍未在交易截止日前加盟任何球隊，根據外媒報導，戴維斯近期在節目中談到，當時在請求球隊交易他首度回主場出賽時，主場球迷對他的噓聲中不但夾雜歡呼聲讓他深感球迷現實，在交易後面對的關注更讓他確定要為自己的未來做主。

根據《ESPN》報導，戴維斯表示，「當我走進球場聽到噓聲時，心想天啊，我在這裡打了7年，付出這麼多最後還是被噓，我一拿到球，也被噓，落後的時候我又聽到他們喊「我們要AD！」，我只希望他們能想清楚，不可能又噓我，又對我歡呼吧。」

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戴維斯談到近期成為關注焦點與輿論風向的現況表示，「現在大家都說我變了，告訴我已經長大，要好好替自己做主，我認為我就是自己事業的執行長，我有權做我自己想做的事，不是別人要叫我做什麼事。」

▲黃蜂威廉斯(Marvin Williams)、鵜鶘戴維斯(Anthony Davis)。（圖／CFP）

▲戴維斯喊賣我後上場時間銳減。（圖／CFP）

洛杉磯湖人是與戴維斯交易傳言中最猛烈的球隊，球星詹姆斯（LeBron James）也表示對戴維斯的支持，「7年來沒有媒體、球迷、朋友批評他什麼，也沒有什麼負面消息，但當風向變了，他做不到這些所謂食物鏈最頂層的需要時，我們更需要支持他。」

鵜鶘最後未能與其他球隊完成交易戴維斯的共識，他與鵜鶘合約目前還剩下一年，戴維斯表示，「我表達了我的意願，但他們不讓我離開，我也不知道會發生什麼事。」

戴維斯目前依舊替鵜鶘出賽，但為確保減少他受傷風險，鵜鶘將他上場時間做出調整，季初場均上場時間高達38分鐘，是聯盟最久的戴維斯，近5場上場時間下降為19分鐘，不過依舊可繳出場均17.2分、6.6籃板、2.6助攻成績，鵜鶘在近5場拿下2勝3敗，目前以28勝36敗排名西區第13。

關鍵字： 戴維斯鵜鶘詹姆斯NBA
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