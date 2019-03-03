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企排挑戰賽／聯賽、培訓都首次　劉佳昌期待外籍教練不同打法

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▲▼ 企排挑戰賽,台電vs.MIZUNO， 劉佳昌 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 企排挑戰賽,台電vs.MIZUNO， 劉佳昌 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽2日進行冠軍戰三戰兩勝的第一戰，第二場比賽由台電公司出戰MIZUNO，台電雖然先丟兩局，不過五局大戰之後仍以3比2搶下首勝，MIZUNO劉佳昌提到，「自己失誤太多，整體上每次在後面接發球上面就失誤多。」

▲▼ 企排挑戰賽,台電vs.MIZUNO， 。（圖／記者謝孟儒攝）

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在例行賽對台電公司一勝難求的MIZUNO先搶下首局後，在第二局再搶下勝利聽牌，不過卻連續讓出三局，讓台電成功逆轉戰局，台電距離完成隊史首度五連霸紀錄還差一勝，劉佳昌說，「覺得很可惜啊，但自己的穩定性也還不夠，需要再修正。」

今年大一的劉佳昌本賽季才加入企業聯賽，「這是第一次打企聯感覺還不錯，在這邊有觀眾看，跟真的比賽一樣打起來，就比較開心，實力也比較會發揮出來，雖然跟台電打過很多場算熟悉，但是他們的經驗還是比較豐富。」

▲▼ 企排挑戰賽,台電vs.MIZUNO， 。（圖／記者謝孟儒攝）

劉佳昌過去只有青少有被選進國家隊，今年也入選奧運培訓大名單，成人隊的話這是第一次入選，就遇上新來的總教練塞爾維亞籍的 Moro Branislav ，「覺得給哪個教練帶都是不一樣的收穫，不管哪一個國籍，就是看能帶給我們怎樣的收穫。」

不過由於Moro Branislav上周才到左訓，就碰上球員要準備大專盃，因此還未進行正式訓練，最快要等到12日回左訓，劉佳昌說，「之前都遇到國內教練，像是以前豐原高商教練強調接發球、防守反攻氣勢會比較好，希望新教練可以帶來不一樣的打法。」自己也會努力拼留在一隊。

▲▼ 企排挑戰賽,台電vs.MIZUNO， 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 企排挑戰賽
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