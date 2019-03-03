企排挑戰賽／陳姿雅進奧運培訓　感受日籍教練「像男排」球風

▲ 企排挑戰賽,中國人纖vs極速超跑 ,陳姿雅 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽2日進行冠軍戰三戰兩勝的第一戰，中國人纖以3比2擊敗台電，順利先搶下冠軍戰的第一場勝利，也是近兩個企排賽季對上台電的第一場勝利，得分后陳姿雅的精彩表現可是功不可沒。

中纖先讓出第一局之後又扳回一局，台電發生多次輪轉和接發球失誤，最後將戰線帶進五局大戰，隊長吳韋華攻、防兩面都很傑出，最後順利搶下第一場勝利，陳姿雅提到，「氣勢打上來的話也會比較好追。」而他也有入選今年奧運培訓隊的大名單中。

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女排奧運培訓隊31人大名單於1月底定後，迎來新總教練日籍黑葛原浩二，搭配4名台籍教練劉麗芳、陳軒瑞、林雍順、鄭名峰，球員們2月1日就進入左營報到，陳姿雅提到，「我們教練是日本人，但比較跳脫我們以往對於日本教練的印象，這個教練也有去過很多歐美地方，也有那邊經驗，比較不會死板板。」

陳姿雅說，「教練也很願意跟我們溝通，不過現在都是企業聯賽的賽季，所以他能給我們做一些調整，還沒有練得很累，我們每周一到四早上6至7點起來晨操，9點半練習，下午再接著練，練三餐比較累一點。」

談到外籍教練帶法上的不同，陳姿雅則說，「日本教練有直接跟我們說，他的球風比較像男子排球，不要我們太保守，這個和我以往遇到的教練還滿不一樣，他比較講求防守，因為我們國際賽身高不夠一定要先守，他平常練習都很紮實，很簡單的動作都要很紮實、專心完成，因為是成人隊，對自己要求就要比較高。」