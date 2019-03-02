運動雲

> >

UBA／「機會是給勇敢出手的人」　白曜誠無畏撲防絕殺高師大

ETtoday運動雲

▲▼107學年度UBA，義守，白曜誠 絕殺高師大。（圖／大專體總提供）

▲白曜誠勇敢出手絕殺高師大。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

高師大在倒數5.1秒靠著王繁宇的快攻取得2分領先，眼見勝利就要到手，前面9投盡失的白曜誠卻突然殺出飆進0.1秒準絕殺三分彈，幫助義守以66比65勝出。教練謝玉娟表示，「機會是做給有勇氣出手的人，我要謝謝白曜誠！」

義守一度取得15分領先，不料決勝節遭到高師大逆襲，王繁宇2罰1中追平後，再把握徐鉦順的失誤快攻放進超前2分。此時白曜誠挺身而出，45度角無畏兩人撲防飆進0.1秒準絕殺三分球，幫助球隊保有晉級四強的一線生機。

請繼續往下閱讀...

「在這場比賽，機會不是給準備好的人，而是給勇敢出手的人，」謝玉娟透露，其實最後一波戰術是做給羅建斌或徐鉦順的，雖然不是徐鉦順出手，但他找到有空擋的人，白曜誠也勇敢出手飆進這致勝三分球。

「比賽結束我跟小白說謝謝你，他第一場打得很怕，今天也失誤很多、無法掌握節奏，前面的出手還有很多『麵包』，」謝玉娟說道，「總歸今天的表現是不及格的，但他最後一球勇敢出手。」

白曜誠表示，由於時間緊迫的關係，沒有顧慮前面9投盡墨，在這個非投不可的時刻只能勇於出手，「本來該贏的球卻打到差點輸到，這一球出手的時候就有感覺弧度非常好，有可能會進，很開心能夠幫助球隊贏球。」

關鍵字： 義守白曜誠UBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

澳洲屁孩「阿伯發球」羞辱納達爾？　費德勒力挺：這是戰略

雷納德轟38分砍進最後3秒致勝球　林書豪突破妙傳羅瑞拿8分

日職／王柏融春訓亮眼　郭源治：投手測試弱點

中職／許基宏熱身賽第3轟　兄弟13比3大勝統一獅

中職與大聯盟達成球員輸出協議！8日將開記者會

讀者回應

﻿

最新新聞

1周伯勳借鞋更猛　17+13領宰台銀

2林辰勳傷癒歸隊猛打　穀保進4強

3若第6晉季後賽 麥班達：誰都不怕

4陽岱鋼2打數2安打　巨人逆轉勝

5許晉哲：好希望簡浩在我隊上

熱門新聞

1NBA明星賽恐取消？主席認改革失敗

2費德勒力挺澳洲屁孩下手發球

3可愛轟38分砍致勝球　豪哥妙傳羅瑞

4王柏融春訓亮眼　郭源治：測弱點

5許基宏第3轟　兄弟13比3大勝獅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366