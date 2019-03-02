UBA／「機會是給勇敢出手的人」　白曜誠無畏撲防絕殺高師大

▲白曜誠勇敢出手絕殺高師大。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

高師大在倒數5.1秒靠著王繁宇的快攻取得2分領先，眼見勝利就要到手，前面9投盡失的白曜誠卻突然殺出飆進0.1秒準絕殺三分彈，幫助義守以66比65勝出。教練謝玉娟表示，「機會是做給有勇氣出手的人，我要謝謝白曜誠！」

義守一度取得15分領先，不料決勝節遭到高師大逆襲，王繁宇2罰1中追平後，再把握徐鉦順的失誤快攻放進超前2分。此時白曜誠挺身而出，45度角無畏兩人撲防飆進0.1秒準絕殺三分球，幫助球隊保有晉級四強的一線生機。

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「在這場比賽，機會不是給準備好的人，而是給勇敢出手的人，」謝玉娟透露，其實最後一波戰術是做給羅建斌或徐鉦順的，雖然不是徐鉦順出手，但他找到有空擋的人，白曜誠也勇敢出手飆進這致勝三分球。

「比賽結束我跟小白說謝謝你，他第一場打得很怕，今天也失誤很多、無法掌握節奏，前面的出手還有很多『麵包』，」謝玉娟說道，「總歸今天的表現是不及格的，但他最後一球勇敢出手。」

白曜誠表示，由於時間緊迫的關係，沒有顧慮前面9投盡墨，在這個非投不可的時刻只能勇於出手，「本來該贏的球卻打到差點輸到，這一球出手的時候就有感覺弧度非常好，有可能會進，很開心能夠幫助球隊贏球。」