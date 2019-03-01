高中木聯／金足農翻版！壽山爆冷淘汰上屆亞軍普門

▲高中木聯，壽山。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽1日展開第四階段首日賽事，壽山高中上演逆轉秀，9局上攻下兩分以4比3獲勝，爆冷擊敗去年亞軍普門中學，宛如日本去年夏季甲子園的金足農翻版。

壽山高中實力並不被看好，最穩的王牌投手只有游騰堯，就如同金足農由吉田輝星帶領全隊向前衝的故事一樣，游騰堯在第二階段兩敗劣勢中，投滿119球接近單場投球限制，率隊擊退玉里叩關12強。

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這場12強賽事，壽山抽中「最硬」的一支籤，面對去年亞軍普門中學，游騰堯又扮演球隊支柱角色，後援6.1局，被敲6支安打，屢屢化解危機，僅失1分，拿下勝投。

兩隊分數差距不大，壽山2局上由廖元斌安打領軍，搭配戰術及普門左外野手失誤攻下1分，4局上廖元宏二壘安打後，再由黃凱倫安打送回分數，普門則是2局下陳震洋開轟及3局上楊閔貽、鄭宗哲安打，也拿下2分，6局結束時雙方還以2比2平手。

普門7局下靠著鄭宗哲關鍵安打超前，9局上壽山最後反攻，廖元斌、陳家翔安打後，兩出局後王騰玉關鍵安打帶回2分，再度扭轉局勢，普門9局下兩出局後葉朝宗二壘安打，游騰堯讓打擊手感發燙的楊閔貽敲出二壘滾地球，守住勝利，全隊衝向投手丘歡呼。

壽山高中曾在103學年度闖進8強，以第8名作收，本屆是睽違4年再重返8強，有望再突破隊史名次，下一戰要對決「大魔王」平鎮高中，普門104學年度至106學年度都在4強之列，上個學年度更闖進冠軍戰，亞軍收場，本屆則是12強止步。

▲高中木聯，壽山。（圖／學生棒聯提供）