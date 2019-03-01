CBA／林志傑打37分鐘本季最多轟21分　廣廈不敵山東難保前4

▲林志傑。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

「野獸」林志傑在28日晚間客場對山東的比賽投進4顆三分外線轟下21分，不過外援福特森(Courtney Fortson)和博洛西斯(Ioannis Bourousis)得分都沒超過20分不如預期。終場廣廈104比113吞敗，要保住前4名晉級季後賽有難度。

林志傑在第一節就catch n shoot投進外線，並且切入送助攻到內線給隊友。本戰他先發上場多達37分鐘是本季最操的一場，但也投進4顆三分球拿下21分，還有4籃板和6助攻，而且5次罰球全中。而山東大外援莫泰尤納斯(Donatas Motiejunas)在第三節轟下19分，成為山東咬住比分掀起逆轉的關鍵。

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此役廣廈外援戰力起伏不定的問題再度顯露出來，福特森雖然有13助攻但投籃手感依舊不佳，僅拿到14分。博洛西斯頻頻在外線開砲但9投3中，拿到15分10籃板。

廣廈吞下敗仗後來到29勝12敗暫居第四，目前僅領先第五的新疆1場勝場，第六的北京2場勝差。不過廣廈最後5場比賽並不好打，分別將面對遼寧、廣東兩支排名前2的強隊，以及廣州、深圳和同曦，一不小心可能就會掉出前4名。

再加上防守大將劉錚確定右手掌骨折賽季報銷，廣廈要連續2年闖進總冠軍賽有一定難度。

▲ 劉錚 。（圖／CFP）