哈波拒年薪4500萬高薪短約　波拉斯透露選費城人原因

▲哈波加盟費城人，簽下13年3.3億美元破紀錄合約。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

球星哈波（Bryce Harper）以13年3.3億美元前進費城人，結束長達4個月的「哈波人生」，寫下大聯盟史上最大合約，不過根據經紀人波拉斯（Scott Boras）說法，在與費城人簽約之前，收到一張平均年薪超越4500萬美元的報價。

「我們收到一張平均年薪4500萬美元的短約。」波拉斯向《紐約郵報》記者謝爾曼（Joel Sherman）透露。儘管波拉斯沒有明講是誰提供這紙合約，但應該就是指道奇隊，他們一直計畫向哈波給出「高薪短約」。

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響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）在2016年簽下的6年2.06億美元合約，平均年薪高達3440萬美元，如果哈波接受這份平均年薪4500萬美元報價，將成為新任紀錄保持人，也將突破洛磯亞瑞納多（Nolan Arenado）的3250萬美元，寫下野手史上最高的平均年薪。

儘管平均年薪高的嚇人，但這並未打動哈波，波拉斯表示，「整個休賽季都在幫哈波找到一張最長的合約，他說在大聯盟生涯的未來時間裡，都想要待在同一個城市，這也是我的目標。」

「為了拿到更長的合約年限，你必須放棄一些東西。」波拉斯表示，哈波選擇了一張更保險更長遠的合約，而不是看上短期的高薪，「嚴格來說，這跟費城主場有關，他一直在那裡打得很好。而球團高層兩度前往賭城，展現出他們有多想要簽下他。」

費城人的合約長度從10年加碼到13年，僅管哈波平均年薪也下修到約2540萬美元，但合約不含任何逃脫條款，根據《The Athletic》記者羅森索爾（Ken Rosenthal）指出，這是他本人所要求，且裡面也將設有拒絕交易條款，意味哈波的合約走完，將在費城待到2031年，那時的他也將是39歲。

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