中職／每年當最後1年在打　郭嚴文簽1年：不想太安逸





▲郭嚴文。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

Lamigo桃猿郭嚴文新球季月薪自42升至50萬，成「50萬俱樂部」一員，28日對樂天交流賽前談到此事，他表示相當感謝球團，當初對方相當有誠意端出複數約，但自己傾向一年約，「我還是比較喜歡簽一年，每年都當最後一年來打，讓自己別過得太安逸。」

郭嚴文去年月薪為42萬元，他在季初因撲壘導致小指骨折缺陣近一個月，歸隊後仍維持好手感，共出賽85場，104支安打、10發全壘打，貢獻52分打點，打擊率0.322。

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郭嚴文透露，與球團談約還算順利，雙方前後接觸3次，「雖然談約時間拉得比較長，但溝通過程沒有很久。」他笑說，「談了3次沒有超過10句話吧，最後一次交換彼此想法後，很快便達成共識。」

桃猿當初曾端出2年平均50萬月薪，但郭嚴文最終僅簽1年約，他解釋：「還是很謝謝球團的肯定，但我自己比較傾向一年，主要是把每一年都當最後一年再打，打得好再加。」

面對今年陣中少了一大主力王柏融，打擊教練曾豪駒點名郭嚴文將是本季關鍵人物，期待他在球隊發揮影響力，對此郭嚴文謙虛表示：「自己其實在打擊上沒有比別人來得出色，但除了球技之外，球場上能做的事很多，希望透過自己的經驗幫助學弟。」