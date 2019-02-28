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高中木棒聯賽12強　3月1日嘉義群雄爭冠

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▲高中木棒聯賽穀保家商。（圖／教育部體育署提供）
▲高中木棒聯賽穀保家商。（圖／教育部體育署提供） 

體育中心／綜合報導

高中棒球木棒組聯賽進入12強賽，3月1日到3月5日於嘉義市立棒球場角逐冠軍金盃。

107年U18亞洲青棒錦標賽完勝日本的抗日英雄王彥程，將帶領新北市穀保家商挑戰連霸冠軍寶座；平鎮高中突破前年木棒聯賽魔咒，拿下首座木棒聯賽金盃，今年關注擁有150公里速球派投手李晨薰的帶領下期盼再次奪冠；新興強權普門高中及傳統勁旅南英商工、高苑工商本學年度也是來勢洶洶。

參加107學年度高中棒球木棒組聯賽的41支隊伍，自1月19日開打後，經過三階段的切磋淬煉，第四階段賽事有平鎮高中、普門高中、穀保家商、高苑工商、南英商工、嘉義高中、三民高中、大理高中、東石高中、壽山高中、鶯歌工商、西苑高中等校進入12強。高中聯賽從93學年開始將「木棒組」獨立後，曾有7所學校拿過冠軍，其中，除99至100學年度的高雄市高苑工商及101至102學年度的新北市穀保家商曾經連霸外，幾乎每年的冠軍寶座都易位，由此可見本賽事的競爭程度與強度。

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教育部體育署表示，今年賽事主題LOGO【夯】字是由「大」跟「力」二字組成，就如同棒球運動長期訴求的打者全力揮擊、大力打，投手拼盡全力、大力催，政府、學校、贊助商及轉播單位大力挺，以及更需要各位球迷、家長及後援會到場大力喊、大力支持，有各界人士的全力相挺，相信場上的球員會拿出更多的精力，打出一場場的好球。

為肯定並鼓勵更多棒球好手繼續朝夢想前進，主辦單位將在嘉義市立棒球場內播放41支參賽球隊的介紹，讓更多球迷認識球員；臺灣美津濃也將獨家贊助大會「投手MVP」及「野手MVP」兩座獎項，獲獎球員可獲得美津濃提供超過5萬元的商品贊助。

球場外周邊則有「最強投手挑戰」遊戲，參加的球迷有機會獲得「30週年賽事資料夾」或「賽事獨家紀念徽章」，歡迎民眾利用228連假期間，一同到現場感受學生棒球的魅力。

另外，本聯賽為服務不能到現場觀賽的球迷朋友，大會也將提供多元轉播平臺，賽事期間可透過「智林體育臺」粉絲團觀賞精彩賽事，四強戰增加「緯來體育臺」，並同步於YouTube及「中華民國學生棒球運動聯盟」粉絲團LIVE直播。教育部體育署表示，歡迎民眾透過實際到場或網路轉播方式，一起為我國學生棒球及支持的球隊加油。

關鍵字： 高中木棒聯賽棒球
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