史耐德找到新工作　轉戰天使隊不當教練



▲史耐德。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

前中信兄弟總教練史耐德（Cory Snyder）去年季中請假離台，後來沒有與中信兄弟續約，今年史耐德將加入美國職棒洛杉磯天使隊小聯盟體系，不過卻不是擔任教練。

去年9月18日中信兄弟發出人事異動，原一軍打擊教練普力斯（Jim Presley）遭解約，由二軍打擊教練威爾森（Tack Wilson）接任，總教練史耐德因美國老家猶他州發生森林大火，家人已撤離家園避難，中信兄弟決議讓史耐德總教練先行回國陪伴家人，由投手教練伯納（Scott Budner）兼任代理總教練，但直到球季結束，史耐德仍舊沒有歸隊，本季伯納從代理總教練扶正為總教練。

根據美國媒體《每日先驅報》報導，標題以「前大聯盟球星」歡迎史耐德加入天使隊新人聯盟辦公室，史耐德來到新球隊並不是擔任教練，而是接下天使隊新人聯盟的歐勒姆貓頭鷹（Orem Owlz）隊公關部主任職務。

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網站文章上提到，史耐德在南加州長大，在楊百翰大學拿到棒球獎學金，後來搬到猶他州，1982年獲得NCAA年度最佳新人獎，同時曾代表美國隊出征1983年泛美運動會與1984年洛杉磯奧運，大聯盟出賽超過千場，生涯149轟，488分，打擊率0.247。

歐勒姆貓頭鷹隊主場位於猶他州，文章中也敘述，歐勒姆貓頭鷹隊尋找能被公眾認可的適合人選，來接任球隊公關部主任，史耐德也符合條件，歐勒姆貓頭鷹隊老闆卡洛夫斯基（Jeff Katofsky）表示，很高興史耐德成為管理團隊的一員。



▲史耐德。（圖／記者季相儒攝）