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尼克逆轉魔術本季2度2連勝　下戰對騎士有望平最多連勝

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▲尼克穆迪耶。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克取得本季第2次2連勝，穆迪耶比賽結束後慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

本季已經無緣季後賽並選擇擺爛的尼克27日迎來還在力拼季後賽席位的魔術挑戰，原先奧蘭多整場壓著尼克打，但紐約軍團卻在末節突然硬起來開始反轉戰況，最終 以108比103完成16分大逆轉，加上前一戰大勝馬刺，此役過後是尼克本季第2次2連勝，接下來他們要面對同為東區大爛隊的騎士，相當有望挑戰3連勝。

近況不錯的魔術開局就打出14比4的猛攻，早早建立雙位數優勢，儘管尼克想要反擊但都被及時阻止，弗契維奇(Nikola Vucevic)內外開攻都讓尼克無法招架，首節魔術就建立14分優勢。隨後具有主場優勢的紐約軍團做出調整，儘管一度落後達16分，但史密斯接連得分，他們在第二節打出36比27攻勢，也將比數追至56比61些微落後。

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換邊再戰後，實力較強的魔術又掌控比賽局面不斷擴大領先，三節終了又再度取得12分優勢，但決勝節尼克卻瞬間爆發，一開場就轟了12比1的高潮，將比數追至2分差，隨後尼克菜鳥羅賓森(Mitchell Robinson) 、穆迪耶(Emmanuel Mudiay)接連砍分成攻反超，最終魔術無力抵抗以103比108慘遭逆轉。

尼克前一戰以12分差大勝西區列強馬刺終結主場18連敗，現在又逆轉魔術，這是他們本季第2次取得2連勝，之前取得連勝還要追朔到去年11月，當時尼克分別打敗綠衫軍、鵜鶘、灰熊等強隊拿下3連勝，而尼克下一場仍是在主場作戰，對手則是一樣在擺爛的騎士，若能延續這股氣勢很有機會挑戰3連勝。

▲尼克史密斯(左)。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克前一戰大勝馬刺終結主場18連敗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA尼克魔術
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