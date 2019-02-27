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大專棒聯／大專霸主3月19日決戰天母　揪團看球拿好禮

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▲107大專棒球聯賽,大專棒聯,大同學院,。（圖／記者路皓惟攝）

▲107大專棒球聯賽大同學院預賽強壓文化大學登分組龍頭。（圖／記者路皓惟攝）

體育中心／綜合報導

107學年度大專棒球聯賽公開男一級來到比賽最後階段，八強複賽於3月6日至13日臺灣體大進行，四強決賽則將和一般組決賽一齊於3月18日至19日在天母棒球場登場，本屆賽事從複賽倒數3天開始，FOX體育台及SSUtv也會帶來賽事直播，最終決賽將不止有公開組連一般組的四強球隊都將登上大螢幕。

8強複賽由大同學院、文化大學、國立體大、臺東大學、開南大學、臺灣體大、南華大學及嘉義大學角逐最後決賽門票，連續8天的精彩賽事，8支勁旅將全力爭奪四強資格。

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本季八強複賽，將預賽對戰成績納入計算，讓比賽增添不少變數，更為刺激。A組由大同學院拔得頭籌，預賽擊敗上屆冠軍文化大學，坐上A組龍頭，而緊追在後的衛冕軍文化大學也不是省油得燈，與大同學院同樣積分6分，誓言挑戰隊史第十一座冠軍。歷年來八強常客國立體大，實力堅強不容小覷，而成軍僅6年的臺東大學，首闖八強，更是令人期待。

B組四支隊伍則由上屆季軍開南大學和亞軍臺灣體大領軍，同樣也是積分6分，面對A組強敵，兩隊皆蓄勢待發。嘉義大學在預賽擊敗開南大學，今年再次前進八強複賽，目標重返四強，而去年與八強擦肩而過的南華大學，本屆捲土重來將全力奮戰。

複賽倒數3天FOX體育台及SSUtv也會帶來賽事直播，決賽兩日不僅有大專頂尖球員的精彩對決，本屆比賽也讓一般組決賽登上大螢幕，SSUtv及FOX體育台官網將場場網路轉播，讓無法進場觀賽的球迷朋友，一同感受最熱血的大專棒球。

進場觀賽的球迷除了能夠享受大學生的熱血賽事外，3月19日冠軍戰當日凡各層級球隊十人進場看球即可獲得華櫻980比賽用球一打。中場換場將抽出市值八千元智慧棒球等多項IDIEN棒球相關好禮，現場更設置速球王、轉速王等投球遊戲，讓球迷朋友觀賽之餘，能有更多趣味體驗拿好禮。

更多比賽相關資訊請至 Facebook：UBL大專棒球聯賽

冠軍戰-你看球 我送球活動登記：https://goo.gl/z51VYa

▼107大專棒球聯賽文化大學挑戰隊史第11座聯賽冠軍。（圖／大專體總提供）

▲107大專棒球聯賽,大專棒聯,文化大學,投手李承風。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 大專棒球聯賽大同學院文化大學國立體大臺灣體大臺東大學嘉義大學開南大學南華大學
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