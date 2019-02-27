大專棒聯／大專霸主3月19日決戰天母　揪團看球拿好禮

▲107大專棒球聯賽大同學院預賽強壓文化大學登分組龍頭。（圖／記者路皓惟攝）



體育中心／綜合報導

107學年度大專棒球聯賽公開男一級來到比賽最後階段，八強複賽於3月6日至13日臺灣體大進行，四強決賽則將和一般組決賽一齊於3月18日至19日在天母棒球場登場，本屆賽事從複賽倒數3天開始，FOX體育台及SSUtv也會帶來賽事直播，最終決賽將不止有公開組連一般組的四強球隊都將登上大螢幕。

8強複賽由大同學院、文化大學、國立體大、臺東大學、開南大學、臺灣體大、南華大學及嘉義大學角逐最後決賽門票，連續8天的精彩賽事，8支勁旅將全力爭奪四強資格。

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本季八強複賽，將預賽對戰成績納入計算，讓比賽增添不少變數，更為刺激。A組由大同學院拔得頭籌，預賽擊敗上屆冠軍文化大學，坐上A組龍頭，而緊追在後的衛冕軍文化大學也不是省油得燈，與大同學院同樣積分6分，誓言挑戰隊史第十一座冠軍。歷年來八強常客國立體大，實力堅強不容小覷，而成軍僅6年的臺東大學，首闖八強，更是令人期待。

B組四支隊伍則由上屆季軍開南大學和亞軍臺灣體大領軍，同樣也是積分6分，面對A組強敵，兩隊皆蓄勢待發。嘉義大學在預賽擊敗開南大學，今年再次前進八強複賽，目標重返四強，而去年與八強擦肩而過的南華大學，本屆捲土重來將全力奮戰。

複賽倒數3天FOX體育台及SSUtv也會帶來賽事直播，決賽兩日不僅有大專頂尖球員的精彩對決，本屆比賽也讓一般組決賽登上大螢幕，SSUtv及FOX體育台官網將場場網路轉播，讓無法進場觀賽的球迷朋友，一同感受最熱血的大專棒球。

進場觀賽的球迷除了能夠享受大學生的熱血賽事外，3月19日冠軍戰當日凡各層級球隊十人進場看球即可獲得華櫻980比賽用球一打。中場換場將抽出市值八千元智慧棒球等多項IDIEN棒球相關好禮，現場更設置速球王、轉速王等投球遊戲，讓球迷朋友觀賽之餘，能有更多趣味體驗拿好禮。

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▼107大專棒球聯賽文化大學挑戰隊史第11座聯賽冠軍。（圖／大專體總提供）

