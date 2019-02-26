世籃賽／前裕隆洋將賀夫4度披象牙海岸戰袍　闖進決賽

▲前裕隆球員賀夫披象牙海戰袍闖進世界盃。（圖／籃協提供）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃非洲區籃球資格賽於25日結束，SBL前裕隆球員賀夫於此階段生涯4度披上祖國象牙海岸戰袍，象牙海岸也拉出一波3連勝，最後在勝分差大勝喀麥隆奪下最後一張非洲區晉級門票，表現也宛如非洲區黑馬，象牙海岸睽違9年後再闖世界盃，賀夫也有望在8月於中國舉辦的世界盃籃球賽再度亮相。

賀夫曾於2010、2011、2013年代表象牙海岸出賽，他於今年世界盃資格賽最後一階段第4度再披國家隊戰袍，他出賽3場場均8分鐘繳出2分、1籃板、1助攻表現，象牙海岸在最後一階段也揮別前階段只拿下4勝5敗的淘汰劣勢而拉出3連勝，並以場均24.3的勝分差擊敗相同戰績的喀麥隆，取得睽違9年的世界盃門票。

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▲賀夫（圖／FIBA官網）

象牙海岸曾在2009年非洲錦標賽以冠軍之姿殺入2010年土耳其世界盃，2013年則以第4名作收前往2014西班牙世界盃 。根據國際籃總報導，象牙海岸今年為了闖進世界盃而再度招回賀夫，正是因為賀夫是土耳其世界錦標賽擊敗波多黎各的重要功臣，當年28年正值當打之年的賀夫也仍在CBA效力山東與四川，如今賀夫重返國家隊，象牙海岸也成功再度闖世界籃球32強之林。

象牙海岸將與突尼西亞、安哥拉、奈及利亞、塞內加爾共5支球隊於8月與歐洲、亞洲、美洲等27支球隊於中國挑戰世界盃，爭取最後2020東京奧運的2張非洲門票。國際籃總（FIBA）將於3月16日進行抽籤決定8月31日至9月15日於中國舉行的世界盃籃球賽對戰分組。