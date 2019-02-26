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世籃賽／31國搶7奧運門票　亞、歐、美各2張非洲1張

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▲世籃資格賽，日本男籃。（圖／取自FIBA）

▲日本為奧運主辦國將不需藉世界盃競爭奧運門票。（圖／取自FIBA）

記者張曜麟／綜合報導

世籃資格賽32支晉級隊伍全數產生，接著在3月16日將於深圳舉行首屆的世界盃抽籤儀式，由於世界盃關乎奧運資格，各隊勢必會派出最強陣容應戰，而32國扣除奧運主辦日本，將先在世界盃產生7支奧運名額，每一洲皆有保障名額。

由中國主辦的世界盃將在8月31日至9月15日於北京、上海、深圳、武漢、南京、東莞、佛山、廣州8個城市所舉行，但在這之前，3月16日將由世界盃籃球大使姚明以及湖人球星布萊恩領銜出席首次的世界盃抽籤，更有許多表演，將籃球與娛樂作為結合，是籃壇一大躍進。

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▲中國男籃。（圖／取自FIBA）

▲中國男籃是世界盃主辦國希望爭取到奧運門票。（圖／取自FIBA）

中國作為東道主，已經自動成為種子球隊，到最後抽籤儀式中將會避開許多世界強權，但仍有韓國、伊朗、澳洲、紐西蘭等強隊虎視眈眈，由於亞太區僅會產生2個奧運名額，對於中國來說仍是一大挑戰。

世界盃其他各洲保障晉級奧運名額，美洲與歐洲同樣取2支隊伍，這兩洲隊伍最多競爭也會最為激烈，另外洲一共有5支隊伍，他們將要爭取唯一一張奧運門票，最後產生的7隊加上東道主日本將提前拿下奧運運票，沒提前搶下資格的世界盃排名前16支球隊，必須要再透過洲際奧運資格賽來確定最後4席資格。

▲▼2014世界盃美國隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲2014世界盃美國隊拿下第一。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃賽世界盃男籃
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