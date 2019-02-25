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中職／陳傑憲明年月薪46萬、後年不確定　郭阜林3年約今年26萬

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▲▼2018中華職棒年度頒獎典禮,最佳九人游擊手,陳傑憲。（圖／記者季相儒攝）

▲陳傑憲。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

統一獅新生代陳傑憲，連續兩年繳出單季超過160支安打，2018年展現穩定攻擊能力，成為球隊最重要開路先鋒，並拿下中職安打王殊榮，且人氣指數也是獅隊最佳，球隊肯定其好成績及貢獻，2019年起，與陳傑憲簽訂三年複數年約，2019年月薪40萬，2020年月薪46萬，2021年月薪將視2019-2020年表現成績調整。

2018年郭阜林成績大耀進，出賽115場，擊出119支安打，全壘打數19支，打點76分，各項數據都是生涯最高成績，球團肯定郭阜林進步，簽訂三年複數年約，2019年月薪26萬，而2020年及2021年，將視其表現成績調整月薪增加幅度。

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獅子軍新生代重砲蘇智傑，扛下獅隊中心火力，2018年因國家隊徵招影響出賽數，全年度出賽65場，但展現兇猛長打能力，擊出17支全壘打，成為獅隊倚賴中心打者，球團肯定其攻守表現，月薪從2018年25萬，增加28%，2019年月薪32萬。

統一獅總經理蘇泰安表示：「球團肯定傑憲和阜林的穩定和進步，給予複數年約予以保障，讓選手能更專心在賽事上，也期許智傑能持續進步打出更好成績，證明自我價值，和團隊一起努力下，能夠拿到球隊期待的總冠軍。」

目前球隊薪資洽談仍有約兩位選手尚未確認，其他選手薪資調整，將於近日第二次公佈。

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