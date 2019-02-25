嗆多數球團都在擺爛　紅襪重砲：乾脆快轉到季後賽

▲ 紅襪重砲馬丁尼茲(J.D. Martinez) 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟自由市場寒冬的狀況，紅襪強打馬丁尼茲（J.D. Martinez）去年就曾經歷過，對於球團老闆聯手壓低球員薪資，弄壞自由市場，他直呼搞成這樣實在很難看，更猛轟多數球隊都在擺爛。

「他們總說市場正在改變，正在降溫，但實際上，整體營收比過去還要多，大家賺得也比過去還要多。」馬丁尼茲說。大聯盟已經連續16年營收正成長，2018賽季營收103億美元，再次創下歷史新高，但球團卻不打算在球員身上砸錢。

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馬丁尼茲指出，現在很多球團寧願擺爛，而不是去競爭，透過每隊的陣容就知道誰能夠季後賽，這有什麼好看的？我們不如快轉到球季結束，直接打季後賽好了。

今年自由市場有眾多大咖球星，但如今僅有馬查多（Manny Machado）簽下合約，包括哈波（Bryce Harper）、金柏瑞（Craig Kimbrel）和凱戈（Dallas Keuchel）到現在都還沒找到工作。馬丁尼茲表示，「聯盟沒有太多像是貝茲、楚特和哈波那樣的超級巨星，這些球員十年來才出現一次。」

自由市場變成如此冷清，馬丁尼茲早有預料，他說當時還在響尾蛇時的隊友厄普頓（Justin Upton）投入自由市場後，一直拖到1月中才跟老虎隊簽約，這就已經可以察覺球團老闆越來越不願花錢的端倪。

馬丁尼茲認為，在下一次簽訂新的勞資協議之前，球員工會應該認真跟大聯盟官方協議，改變目前賽制，去鼓勵那些積極贏球的隊伍。過去就有人提議增加季後賽名額，讓更多球隊渴望去贏得勝利。

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