鈴木一朗暌違514天盜壘成功！　自稱沒有全速跑

▲鈴木一朗在春訓熱身賽跑出盜壘成功。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

春訓熱身賽水手隊台北時間25日對戰洛磯隊,45歲的鈴木一朗跑出春訓首次盜壘成功,這是他暌違514天再次完成盜壘,但一項對自己有高標準的一朗卻不滿意,稱自己沒有全速跑,沒有跑出速度。

此戰2局上,鈴木一朗選到四壞球保送上壘,接著立即發動盜壘,成功攻佔得點圈,這是他自2017年9月28日後,暌違514天再次跑出盜壘,最後在2出局隊友弗雷利(弗雷利)安打護送下回到本壘,跑回水手隊第一分。

45 year old Ichiro with the steal for @Mariners He would score on a single. #MarinersST #WHEREiROOT pic.twitter.com/QpsVk8ZmP3