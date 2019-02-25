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鈴木一朗暌違514天盜壘成功！　自稱沒有全速跑

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▲鈴木一朗在春訓熱身賽跑出盜壘成功。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗在春訓熱身賽跑出盜壘成功。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

春訓熱身賽水手隊台北時間25日對戰洛磯隊，45歲的鈴木一朗跑出春訓首次盜壘成功，這是他暌違514天再次完成盜壘，但一項對自己有高標準的一朗卻不滿意，稱自己沒有全速跑，沒有跑出速度。

此戰2局上，鈴木一朗選到四壞球保送上壘，接著立即發動盜壘，成功攻佔得點圈，這是他自2017年9月28日後，暌違514天再次跑出盜壘，最後在2出局隊友弗雷利（弗雷利）安打護送下回到本壘，跑回水手隊第一分。

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根據Statcast數據指出，鈴木一朗在2001年效力水手時，跑上一壘的時間約落在3.65至3.75秒，過去幾年都維持在接近4秒的時間。雖然鈴木一朗跑速隨著年紀略有下滑，但仍舊在壘間具有威脅性。

鈴木一朗美、日職通算27年生涯，合計跑出509次盜壘成功，2001年首度挑戰大聯盟，跑出生涯最高56次盜壘，拿下美聯盜壘王。大聯盟18年生涯，僅因去年季中轉任球團特助，盜壘數才掛蛋，在2016年以前每季盜壘次數都達兩位數。

水手與運動家在明年3月20日和21日在東京巨蛋進行海外開幕戰，生涯首度簽下小聯盟合約的一朗確定會回到家鄉比賽，等待海外開幕戰結束後，一朗將競爭開季25人名單，若成功待在名單內，年薪將是75萬美元。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 鈴木一朗水手
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