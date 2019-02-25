費城人將砸錢簽金柏瑞、凱戈？　除非兩人願意降價

▲明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

費城人現在把目標全部擺在哈波（Bryce Harper）身上，外傳無論哈波最終是否選擇加盟，球團都將繼續網羅前賽揚左投凱戈（Dallas Keuchel）或明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel），但據最新消息指出，除非兩名投手降價，否則費城人不太可能再花大錢簽投手。

根據大聯盟記者佐雷奇（Todd Zolecki）報導，僅管費城人有意在休賽季花大錢，打造世界大賽冠軍陣容，但就目前凱戈和金柏瑞都要求1億美元以上肥約，費城人無意在投手部分砸錢，也就是除非兩人降價才會出手。

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佐雷奇在報導中指出，「這並不是說費城人改變主意了。如果費城人最終沒有簽下哈波，他們有足夠的薪資空間，有能力一口氣簽下凱戈和金柏瑞。」依目前情況，就是哈波仍是第一順位，而他的合約價碼也影響費城人在投手補強能夠花錢的額度。

大聯盟自由市場遭遇寒冬，但凱戈開出5年1億美元以上價碼，而金柏瑞也喊出6年破1億美元的後援投手歷史最長合約，費城人想要打造冠軍陣容，得拿出一筆相當龐大的資金。

▲前美聯賽揚左投凱戈。（圖／達志影像／美聯社）



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