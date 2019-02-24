中職／許基宏開轟　中信兄弟熱身賽首戰擊敗韓職樂天

▲中信兄弟許基宏。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟本季首場熱身賽24日出戰韓職樂天巨人一軍，打完5局以0比2落後，許基宏在6局下轟出2分全壘打扳平比數，中信兄弟在7局下利用4支安打加上1次觸身球、1次投手暴投攻下4分，9局下再拿3分，最後以9比2逆轉擊敗樂天巨人，在熱身賽首戰奪勝，也讓樂天巨人吞敗。

這場比賽中信兄弟由楊志龍先發，一棒三壘手王威晨、二棒二壘手陳偉漢、三棒一壘手艾銳克、四棒中外野手張志豪、五棒指定打擊彭政閔、六棒右外野手陳子豪、七棒游擊手岳東華、八棒左外野手林書逸、九棒捕手黃均聲。

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楊志龍在1局上飆出三振樂天巨人洋砲及孫兒葉，未被上壘的3上3下，2局上先被敲安打，之後連續解決3名打者，投2局只被1支安打、2次三振，未失分，表現不錯。

陳琥在3局上登板，連續2次三振後連續被洋砲及孫兒葉安打失1分，暴投加上保送後用三壘滾地球化解。4局上一出局被安打再被盜壘，捕手林明杰傳球失誤被上到三壘，陳琥卻暴投失1分。他共中繼2局失2分。

中信兄弟在6局上大幅換人，潘志芳、許基宏、吳東融、周思齊、詹子賢、黃稚峰都上來守備。6局下無人出局林明杰被保送後，許基宏轟出右外野2分全壘打，把比數追平。

7局下中信兄弟無人出局吳東融敲出中外野二壘安打，周思齊犧牲短打送到三壘，高宇杰安打打進超前分，許基宏被觸身球上壘，投手暴投變成二、三壘有人，潘志芳二壘滾地球送回1分，林智勝左外野安打、詹子賢中外野二壘安打各打進1分。

由於是熱身賽之故，中信兄弟9局下繼續進攻，林智勝、詹智賢及蘇緯達連續3支安打打進2分，一出局後張志強安打再得1分，



中信兄弟在5局起由蔡齊哲中繼2局無失分，鄭凱文投7局上有1次保送及1支安打、無失分，謝榮豪在8局上無人出局保送後暴投，接下來連續3次三振。李振昌在9局上救援未被上壘且有1次三振。

許基宏在春訓熱身賽個人首打席就開轟，吳東融、高宇杰、林智勝及詹智賢都是替補上來，都是2打數有2支安打。