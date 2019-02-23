高中木聯／手長轉速快補身高劣勢　三民林家恩考慮選秀

▲高中木聯，三民林家恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

身高只有164公分，三民林家恩利用協調性及比一般人更長的手臂，來發揮投手特質，從國中就展現速球能力，現在高三的他也維持水準，總教練張榮勳鼓勵他參加中職選秀，他則將選秀及加入台電的選項都納入考慮，希望能改善家裡經濟環境。

林家恩扛起三民王牌角色，對北科附工投6局失3分責失承擔敗戰，對華德9局14Ｋ完封，對美和7局失2責失，以及23日對上強恕投3局無失分，連3戰都取得勝投，共25局失5分責失，累計3勝1敗。

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三民總教練張榮勳表示，「他雖然身高不高，但協調性好，手臂又很長，可以讓放球點放在很前端，轉速很好，最快143公里，而且控球準。」林家恩高中時期成長也看在張榮勳眼裡，高一時期處理危機能力不好，高二開始懂得狀況不好時如何面對，體能幫助之下，高三有所成長，除了滑球之外還擁有變速球也是武器，林家恩則認為滑球和曲球是決勝球。

林家恩則坦言，「高三比較能照著自己的節奏去投，也會想幫助隊友，因為他們的守備和打擊也幫助我。」對於高中畢業未來的規劃，林家恩想幫助家裡，目前應該會加入台電繼續學習，不過如果有機會的話，中職選秀也會考慮。