杜拜女網賽／科維朵娃打謝淑薇累了　球貼邊線又低又難打

▲科維朵娃。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

今年澳網亞軍科維朵娃(Petra Kvitova)在22日晚間的杜拜女網賽4強，以3比6、6比2、6比4擊敗謝淑薇。賽後她表示比賽過程相當不容易，讓她有些疲憊，而且謝淑薇球路經常貼著邊線走，而且很低，讓她得不斷蹲低真的不好對付。

「真的很不好打，她不會讓我輕鬆得分。第一盤末段我打得不是很好，很高興我在第二盤追回來。」科維朵娃受到謝淑薇壓制發生不少失誤，但在後面兩盤逐漸加溫。「我就是覺得我能追回來，把戰線延長到第三盤。」

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而謝淑薇詭異的打法，讓她表示儘管比分上是她獲得勝利，但過程卻比外人想的還又困難。「你不知道她會出什麼招，不知道球會打去拿，她會會不會打球打回來，失誤還是打出致勝球。」

「她的球喜歡沿著邊線打，和其他對手相比不太一樣。知道這點，你在體能上和心理上必須做足準備。她的球並沒有高起來，讓我有機會攻擊，你得把身體維持得非常低。然後準備好進行多拍來回對抽。幾次我嘗試上網，不然對抽根本打不完，好險上網起了點作用。」

在杜拜女網賽的決賽，科維朵娃將對上瑞士「辛吉絲接班人」本西奇(Belinda Bencic)。

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）