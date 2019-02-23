喬治2OT大心臟拋投絕殺爵士　爆砍45分9籃板主導比賽

▲喬治展現殺手本色，2OT最後0.8秒拋投絕殺猶他。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

上季西區季後賽首輪爵士與雷霆對決的戲碼23日再次上演，本戰兩隊都互不相讓，不斷互換領先還戰至2OT，關鍵時期衛斯布魯克(Russell Westbrook)犯滿提前離場，但喬治(Paul George)跳出來接管比賽，在最後0.8秒面對爵士3名防守者命中絕殺拋投，最終雷霆以148比147在主場守住勝利。

具有主場優勢的雷霆開局就展現強烈企圖心，不斷朝禁區內猛攻，但同樣身為西區列強的爵士，靠著米歇爾(Donovan Mitchell)帶動加上團隊多點開花不斷與雷霆進行纏鬥，雙方第一節打完僅有1分差。進入次節開打近5分鐘仍戰成平手狀態，不過雷霆開始展現強悍防守能力，不斷造成爵士失誤快攻得分，喬治以及葛蘭特(Jerami Grant)更不斷在內外飆分打出8比0攻勢一舉拉開比分，半場打完雷霆也以66比57取得領先優勢。

換場再戰後，爵士選擇往油漆區狂打，戈貝爾(Rudy Gobert)靠著進攻籃板不斷製造罰球機會，加上米歇爾、盧比歐(Ricky Rubio)以及克勞德先後飆進三分球，使得雷霆在5分27秒被以79比78超前。接著雙方都開始加強攻守兩端的強度，不斷互有領先，但猶他軍團單節打出38比27攻勢，三節打完順利反超2分。

▲衛斯布魯克。（圖／路透社）



決勝節雷霆一度被拉開到10分差，但爵士卻突然進攻當機讓奧克拉荷馬軍團抓住機會，雷霆三巨頭亞當斯(Steven Adams)、衛斯布魯克、喬治分別砍分再度把分差追到2分，儘管「衛少」已經得超過40分，但關鍵期「泡椒」選擇接管比賽，一再撕裂對手禁區幫助球隊緊咬比分，還命中追平三分彈，無奈衛斯布魯克最後一擊未能命讓比賽進入OT。

Wind. It. Up. @Yg_Trece punishing the rim. pic.twitter.com/RlSo4J1l5k — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年2月23日

面對爵士強大的韌性，「泡椒」選擇用更強硬的球風回應，連續兩波強攻籃下，還上演大風車爆扣，不過「衛少」也因為犯滿提前離場，無緣連續大三元紀錄，爵士則是硬把比賽拖入2OT，儘管最後時期雷霆少了衛斯布魯克，但喬治再次展現全能身手以及殺手本色，在最後0.8秒一個人挑戰爵士3名防守者命中絕殺拋投，幫助雷霆以148比147險勝。

全場雷霆4人得分上雙，衛斯布魯克攻下43分，15籃板，8助攻；喬治45分，9籃板，7助攻；亞當斯16分，10籃板，3助攻。爵士方面，米歇爾得到全隊最高38分，4籃板，5助攻；戈貝爾26分，16籃板，2助攻；克勞德20分，8籃板，3助攻。