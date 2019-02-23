運動雲

> >

29隊都想要的超級工具人　雙城以2年2100萬簽下

ETtoday運動雲

▲▼岡薩雷茲(Marwin Gonzalez)。（圖／達志影像／美聯社）

▲雙城簽下「超級工具人」岡薩雷茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓熱身賽即將開打，被太空人教頭辛區（A.J. Hinch）稱作「瑞士刀」的超級工具人岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）找到新東家。根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，雙城以2年2100萬美元合約簽下岡薩雷茲。

現年29歲的岡薩雷茲，去年球季除了主要在左外野防區出賽73場比賽外，一、二壘和游擊防區都有20場以上的守備紀錄，可說是大聯盟最全面的超級工具人，對於球隊來說，他的加入將能大大增強球隊的調度靈活性。

請繼續往下閱讀...

由於岡薩雷茲實在太好用，前東家太空人教頭辛區對他讚譽有加，「他是個獨特的球員，因為能夠把他擺在任何位置。這傢伙每天都能打6個不同位置，正如我所說，他就是一切的答案，每當球隊碰上問題，把他擺進去就對了。」因此他在休賽季吸引29隊的興趣。

這位來自委內瑞拉的左右開弓強打，上季出賽145場繳出.247/.324/.409打擊三圍，擊出16支全壘打和68分打點，在太空人效力7年時間，累積795場出賽，貢獻76支全壘打、292分打點。

雖然岡薩雷茲生涯打擊數據並非特別亮眼，但他在去年季後賽有著優異的表現，季後賽累積9分打點，排太空人全隊第一，在打擊率、安打數、全壘打數和壘打數上僅次於史普林格（George Springer）。

雙城今年休賽季補進多名戰力，值得一提的是，雙城補進重砲克魯茲（Nelson Cruz）擔任指定打擊提升打線火力，而潛力巴克斯頓（Byron Buxton）和沙諾（Miguel Sano）被看好復甦，有機會威脅到印地安人的分區王座。

▲西雅圖水手重砲手克魯茲(Nelson Cruz)。（圖／達志影像／美聯社）

▲雙城休賽季補進重砲手克魯茲（Nelson Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 雙城超級工具人岡薩雷茲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

熱門新聞

暴龍剩餘場次全聯盟最輕鬆　有利林書豪創佳績拚季後賽

中職／統一獅Yuri轉隊LamiGirls？　桃猿：春訓前公布

沖繩春訓／大王打擊太狂　日媒：別太樂觀

杜拜女網賽／謝淑薇奮戰3盤止步4強　不敵澳網亞軍科維朵娃

SBL／道森個性強勢改找B戴維斯搭配桑尼　裕隆新春開紅盤

國民放棄哈波　老闆：我們不在癡癡等待，祝他順利

讀者回應

﻿

最新新聞

1雙城2年2100萬簽「超級工具人」

2爽簽肥約　馬查多：率領教士奪冠

3國民放棄哈波　老闆：祝他順利！

4杜拜女網賽謝淑薇奮戰3盤止步4強

5道森難搞　裕隆找回B戴維斯助拳

熱門新聞

1暴龍剩場輕鬆有利林書豪備季後賽

2統一獅啦啦隊Yuri轉隊LamiGirls？

3大王打擊太狂　日媒：別太樂觀

4杜拜女網賽謝淑薇奮戰3盤止步4強

5道森難搞　裕隆找回B戴維斯助拳

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366