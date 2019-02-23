29隊都想要的超級工具人　雙城以2年2100萬簽下

▲雙城簽下「超級工具人」岡薩雷茲。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓熱身賽即將開打，被太空人教頭辛區（A.J. Hinch）稱作「瑞士刀」的超級工具人岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）找到新東家。根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，雙城以2年2100萬美元合約簽下岡薩雷茲。

現年29歲的岡薩雷茲，去年球季除了主要在左外野防區出賽73場比賽外，一、二壘和游擊防區都有20場以上的守備紀錄，可說是大聯盟最全面的超級工具人，對於球隊來說，他的加入將能大大增強球隊的調度靈活性。

請繼續往下閱讀...

由於岡薩雷茲實在太好用，前東家太空人教頭辛區對他讚譽有加，「他是個獨特的球員，因為能夠把他擺在任何位置。這傢伙每天都能打6個不同位置，正如我所說，他就是一切的答案，每當球隊碰上問題，把他擺進去就對了。」因此他在休賽季吸引29隊的興趣。

這位來自委內瑞拉的左右開弓強打，上季出賽145場繳出.247/.324/.409打擊三圍，擊出16支全壘打和68分打點，在太空人效力7年時間，累積795場出賽，貢獻76支全壘打、292分打點。

雖然岡薩雷茲生涯打擊數據並非特別亮眼，但他在去年季後賽有著優異的表現，季後賽累積9分打點，排太空人全隊第一，在打擊率、安打數、全壘打數和壘打數上僅次於史普林格（George Springer）。

雙城今年休賽季補進多名戰力，值得一提的是，雙城補進重砲克魯茲（Nelson Cruz）擔任指定打擊提升打線火力，而潛力巴克斯頓（Byron Buxton）和沙諾（Miguel Sano）被看好復甦，有機會威脅到印地安人的分區王座。

▲雙城休賽季補進重砲手克魯茲（Nelson Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）



★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

