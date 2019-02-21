兩岸四地跆拳論壇　肯定台灣跨出職業賽第一步

▲兩岸四地跆拳道論壇。（圖／北市跆拳道協會提供，下同）



體育中心／綜合報導

有鑑於跆拳道賽事持續在兩岸備受矚目，台北市跆拳道協會受邀與廣東省跆拳道協會、香港跆拳道協會、澳門跆拳道總會，於2月20日進行二岸四地教育文化交流會談，會中決定兩岸四地將於2019年8月從廣東省開始展開每年固定的四地跆拳道比賽。



此次跆拳道兩岸四地論壇，台灣方面由台北市體育總會跆拳道協會理事長也是台北市議員應曉薇親自領隊參與，應理事長於會中除感謝廣東、香港、澳門對台北市跆拳道協會辦理賽事的肯定，也承諾未來會帶領跆拳道協會積極參與交流。

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論壇中廣東、香港、澳門跆協對於台北市首創跆拳道教練於學校社團服務需要檢附良民證，及台北市跆協捍衛武德的主張讚譽有加，對於台北市跆協已跨出「跆拳道職業賽」的第一步，也紛表興奮，並希望未來也能派隊參與。



台北市體育總會跆拳道協會自106年由應曉薇接任理事長以來，與廣東省、上海市、首爾市結為姐妹市，更積極在台北市舉辦國際賽事，辦理職業跆拳道比賽讓更多基層選手在國際上發光發熱。



會中提出未來將會在二岸四地輪流由廣東、台北、香港、澳門共同主辦，共同為跆拳道選手增加更多參與國際舞台的機會！