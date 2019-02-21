HBL／南山退南湖擒3連勝　為4強添保險

▲南山取得三連勝。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL男甲級8強賽，南山高中一度被南湖高中嚇出一身冷汗，從雙位數領先被追到4分差，所幸靠著防守壓迫，再度甩開差距，以85比75取得3連勝。

男子組目前由衛冕軍松山高中與能仁家商保持全勝，兩隊可能就先預定走兩張4強門票，南山21日賽前與光復同為2勝1敗，在雙方於23日交手前，都要贏球才能穩住4強機會。

請繼續往下閱讀...

南山原本雙位數領先，第四節被南湖迎頭趕上，倒數38秒被周易暹的三分球咬到79比75，所幸面對南湖的犯規，都能穩穩把球罰進，南湖則三波攻擊失利，又被南山甩開差距吞敗。

南湖教頭王顥宇表示，第二節被南山拿31分比較傷，進攻方面試著讓球的導傳加快，多流動，避免被防守逼出失誤，給對方快攻機會，逐漸降低失分。

「至少這情況（4分差）表示小朋友還肯拚。」王顥宇説，球隊陸續有人感冒，許敬恩因為腸胃炎狀況也不好，不過這不是輸球的理由，但至少球員都很拚。

王顥宇認為，南湖算是8強隊伍中，最沒壓力的一隊，每一場都保持要把對手打下來的態度，就看哪一隊拚晉級的倒楣被他們抓下來。南湖已經吞下4連敗，基本上晉級渺茫。

南山贏球後，光復就必須擊敗東山，才能避免23日對南山有對戰壓力，相對若東山擊敗光復，之後2場也贏球，就有機會闖進4強。