運動雲

> >

世籃資格賽／布萊奇、威廉歸隊　菲律賓變陣拼晉級

ETtoday運動雲

▲▼世籃資格賽，菲律賓，布萊奇（Andray Blatche）。（圖／FIBA官網）

▲布萊奇重回菲律賓陣容。（圖／FIBA官網）

記者陳瑞浩／綜合報導

菲律賓由於在2019世界盃籃資格賽上一階段拿下僅拿下5勝5負戰績晉級堪憂，菲律賓也因此於24日開打的第6階段比賽前一口氣更換5為球員補進6位新球員，其中以歸化中鋒布萊奇（Andray Blatche）與禁賽期滿的後衛威廉（Jayson Castro William ）最為重要，企圖以此換陣拼下連兩屆闖入世界盃的晉級門票。

菲律賓因於前階段對戰澳洲時發生鬥毆事件，導致10人遭禁賽後戰力也大失血，當時拿下4勝1敗陣容中一度只有1人留在陣中，儘管菲律賓即時補進多名歸化球員與亞運班底，但仍寫下5勝5敗戰績，晉級狀況相當不看好。

請繼續往下閱讀...

▲菲律賓於資格賽最後一階段更換陣容

經過4場比賽與近3個月的休兵調整後，菲律賓確定迎回布萊奇，他於世界盃場均可貢獻場均11.7分、11.8籃板、2.2阻攻、1.7抄截，雙能衛威廉也在禁賽3場後回歸陣中，他以強心臟的外線冷箭及強大突破能力使對手防不勝防，場均可繳出15分、2.8籃板、3.2助攻。

菲律賓同時補進上一屆世界盃與亞運老將李保羅，他曾拿過3次PBA總冠軍、1次總冠軍賽MVP，6次PBA總冠軍、2次總冠軍賽MVP射手巴洛卡也在本次更換陣容中。

布萊奇的歸隊也使在前一階段混血中鋒史坦哈汀格（Christian Standhardinger）與緊急入隊救火的「菲律賓哈登」普林格（Stanley Pringle）離隊。

▲菲律賓，威廉（Jayson Castro William）。（圖／FIBA官網）

▲菲律賓雙能衛威廉。（圖／FIBA官網）

菲律賓上階段陣中球員，4屆PBA年度MVP法耶多（Jun Mar Fajardo）、射手諾伍德（Gabe Norwood）、中鋒阿奇拉（Japeth Aguilar）也仍在陣中。

菲律賓於資格賽最後一階段將於22日在主場對戰卡達，再於24日客場對戰哈薩克，儘管都曾對陣過，但菲律賓僅拿下卡達，面對平均年齡只有26歲的哈薩克上一場仍以4分落敗，上階段只收下1勝，晉級狀況仍相當危險，且不能僅贏球，勝分還需要夠大才有足夠積分於最後排名有優勢。

▼菲律賓上階段對戰哈薩克以4分輸球。（圖／FIBA官網）

▲▼世籃資格賽，哈薩克 金葛林（Alex Zhigulin）、菲律賓 普林格（Stanley Pringle）。（圖／FIBA官網）

關鍵字： 世籃資格賽菲律賓布萊奇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

熱門新聞

林書豪首搭羅瑞讚「非常無私」　暴龍下半季首戰對決馬刺

中職／味全龍重返職棒　領隊與總教練3月底出爐

林書豪列心中4巨頭姚明影響最深　自嘲老了無法灌籃

日職／手感發燙！王柏融戰樂天敲2支2　連6戰安打、打擊率6成15

曾仁和扛小熊熱身賽首戰先發　總教練麥登恭喜投開幕戰

日職／王柏融高打擊率　西武主砲也期待

讀者回應

﻿

最新新聞

1坎特不記仇推薦KD、厄文轉戰紐約

2借鏡日投手　蔗總：變化球要加強

3富邦悍將宣布　林瑋恩轉任球隊情蒐

4撐起淡商攻擊線　王玥媞場場飆分

5兄弟24日展開熱身賽　與7支外隊較勁

熱門新聞

1林書豪首搭羅瑞讚「非常無私」

2味全龍重返中職　領隊與總教練3月底出爐

3林書豪列心中4巨頭姚明影響最深

4王柏融再戰樂天2打數都安打　連6戰安打

5曾仁和扛熱身賽首戰先發　麥登恭喜他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366