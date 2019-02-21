世籃資格賽／布萊奇、威廉歸隊　菲律賓變陣拼晉級

▲布萊奇重回菲律賓陣容。（圖／FIBA官網）

記者陳瑞浩／綜合報導

菲律賓由於在2019世界盃籃資格賽上一階段拿下僅拿下5勝5負戰績晉級堪憂，菲律賓也因此於24日開打的第6階段比賽前一口氣更換5為球員補進6位新球員，其中以歸化中鋒布萊奇（Andray Blatche）與禁賽期滿的後衛威廉（Jayson Castro William ）最為重要，企圖以此換陣拼下連兩屆闖入世界盃的晉級門票。

菲律賓因於前階段對戰澳洲時發生鬥毆事件，導致10人遭禁賽後戰力也大失血，當時拿下4勝1敗陣容中一度只有1人留在陣中，儘管菲律賓即時補進多名歸化球員與亞運班底，但仍寫下5勝5敗戰績，晉級狀況相當不看好。

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▲菲律賓於資格賽最後一階段更換陣容

經過4場比賽與近3個月的休兵調整後，菲律賓確定迎回布萊奇，他於世界盃場均可貢獻場均11.7分、11.8籃板、2.2阻攻、1.7抄截，雙能衛威廉也在禁賽3場後回歸陣中，他以強心臟的外線冷箭及強大突破能力使對手防不勝防，場均可繳出15分、2.8籃板、3.2助攻。

菲律賓同時補進上一屆世界盃與亞運老將李保羅，他曾拿過3次PBA總冠軍、1次總冠軍賽MVP，6次PBA總冠軍、2次總冠軍賽MVP射手巴洛卡也在本次更換陣容中。

布萊奇的歸隊也使在前一階段混血中鋒史坦哈汀格（Christian Standhardinger）與緊急入隊救火的「菲律賓哈登」普林格（Stanley Pringle）離隊。

▲菲律賓雙能衛威廉。（圖／FIBA官網）

菲律賓上階段陣中球員，4屆PBA年度MVP法耶多（Jun Mar Fajardo）、射手諾伍德（Gabe Norwood）、中鋒阿奇拉（Japeth Aguilar）也仍在陣中。

菲律賓於資格賽最後一階段將於22日在主場對戰卡達，再於24日客場對戰哈薩克，儘管都曾對陣過，但菲律賓僅拿下卡達，面對平均年齡只有26歲的哈薩克上一場仍以4分落敗，上階段只收下1勝，晉級狀況仍相當危險，且不能僅贏球，勝分還需要夠大才有足夠積分於最後排名有優勢。

▼菲律賓上階段對戰哈薩克以4分輸球。（圖／FIBA官網）