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海盜明星工具人哈里森繳生涯新低　1年短約改披老虎袍

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▲海盜野手，哈里森（Josh Harrison）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈里森（Josh Harrison）與老虎達成短約協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

海盜明星內野手哈里森（Josh Harrison）飽受傷病困擾繳出生涯最差成績，球季後未獲得續約被迫離開他心愛的匹茲堡。根據《The Athletic》王牌記者羅森索爾（Ken Rosenthal）21日報導，他與老虎達成1年協議，等待體檢就能正式簽約。

現年31歲的哈里森2011年在海盜登上大聯盟，2017年繳出.272/.339/.432打擊三圍入選8年職業生涯第2次的全明星，但2018年因傷困擾僅出賽97場，.250/.293/.363打擊三圍、22支長打其中包括8轟創下生涯新低，球季結束後海盜不執行選擇權成為自由球員。

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哈里森最大的特點為能夠鎮守多個位子，去年主要擔任二壘手，而還有幾次守三壘、遊擊以及外野的紀錄。哈里森是莫瑟（Jordy Mercer）、莫爾（Matt Moore）、羅斯（Tyson Ross）之後，老虎今年簽的第4位1年短約老將，其中莫瑟在2012年登上大聯盟以來就一直在海盜，最近兩年還是哈里森的二遊搭擋。

哈里森與匹茲堡擁有深厚的感情，在他未獲得續留之後決定與老婆搬回辛辛那提的老家，且還將匹茲堡家中的東西留給當地社福機構以利協助弱勢，自己只帶著一卡皮箱離去。

關鍵字： 哈里森海盜老虎
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