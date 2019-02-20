心中歷史最佳球員竟不是喬丹！　恩比德：張伯倫才是

▲恩比德認為張伯倫有著NBA多項紀錄是歷史最佳球員。(圖／達志影像／美聯社)



記者張曜麟／綜合報導

NBA至今已經有73年的歷史，這期間出現許多傳奇球星，但只要談到歷史最佳球員，大多數人第一個聯想到的就是「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)，不過七六人當家球星恩比德(Joel Embiid)卻有不同看法，他表示自己心中第一人是張伯倫(Russell Westbrook)。

恩比德說道，「喬丹並非歷史最佳，對我來說張伯倫才是，他有著NBA所有的紀錄，在這方面張伯倫根本無法被超越。我從來沒見過現在有人可以單場拿到100分，但張伯倫卻做到了，他才是真正的歷史最佳球員。」

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▲喬丹被大多數人公認是歷史第一人。(圖／達志影像／美聯社)



確實如恩比德所說，身為「上古神獸」張伯倫包辦了許多誇張紀錄，除了單場100分之外，還有賽季場均50分的這項傳奇紀錄存在，儘管現在是個數據爆炸的時代，但這些仍是現役球員無法觸及的成就。一直以來討論到歷史最佳球員，很少有人將張伯倫放入其中，很大原因就是時代過於久遠，當時的轉播並不普及，以致關於他的神蹟大多只能靠大家來相傳，而非親眼所見。

先前詹姆斯的「最偉大言論」引起許多爭議，當時許多人就認為他不尊重喬丹，而喬丹也給出說明，並表示不會說自己是歷史最佳，因為會對張伯倫不尊重，由此可見，張伯倫在球員心中也是個傳奇的存在。

▲恩比德。(圖／達志影像／美聯社)