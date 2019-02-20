運動雲

> >

心中歷史最佳球員竟不是喬丹！　恩比德：張伯倫才是

ETtoday運動雲

▲創下單場100分的傳奇球星張伯倫，場下生活一樣精彩。(圖／達志影像／美聯社)

▲恩比德認為張伯倫有著NBA多項紀錄是歷史最佳球員。(圖／達志影像／美聯社)

記者張曜麟／綜合報導

NBA至今已經有73年的歷史，這期間出現許多傳奇球星，但只要談到歷史最佳球員，大多數人第一個聯想到的就是「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)，不過七六人當家球星恩比德(Joel Embiid)卻有不同看法，他表示自己心中第一人是張伯倫(Russell Westbrook)。

恩比德說道，「喬丹並非歷史最佳，對我來說張伯倫才是，他有著NBA所有的紀錄，在這方面張伯倫根本無法被超越。我從來沒見過現在有人可以單場拿到100分，但張伯倫卻做到了，他才是真正的歷史最佳球員。」

請繼續往下閱讀...

▲▼喬丹。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬丹被大多數人公認是歷史第一人。(圖／達志影像／美聯社)

確實如恩比德所說，身為「上古神獸」張伯倫包辦了許多誇張紀錄，除了單場100分之外，還有賽季場均50分的這項傳奇紀錄存在，儘管現在是個數據爆炸的時代，但這些仍是現役球員無法觸及的成就。一直以來討論到歷史最佳球員，很少有人將張伯倫放入其中，很大原因就是時代過於久遠，當時的轉播並不普及，以致關於他的神蹟大多只能靠大家來相傳，而非親眼所見。

先前詹姆斯的「最偉大言論」引起許多爭議，當時許多人就認為他不尊重喬丹，而喬丹也給出說明，並表示不會說自己是歷史最佳，因為會對張伯倫不尊重，由此可見，張伯倫在球員心中也是個傳奇的存在。

▲湖人詹姆斯；七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： NBA喬丹張伯倫恩比德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

致敬喬丹！　杜克怪物新人威廉森罰球線起跳飛扣

馬查多加入教士　10年93億台幣5年後可以逃脫

全美高中女籃第一人佩奇　顏值身材球技全面逆天

雙獅賽／日職訓練風氣轉變　許銘傑：不像以前傳統

死亡車禍文大女疑謝政鵬女友　曾陪練還征戰溫網

日職／期待王柏融表現　西武獅監督大讚三拍子

讀者回應

﻿

最新新聞

1蘇智傑、鄭鎧文安　統一1比0西武

2小高一立功　善化2比1淘汰北科附

3球迷粉絲團為謝政鵬女友哀悼

4麥基職業生涯回暖是因為改吃素

5郭阜林嗆聲對決　好友郭俊麟接招

熱門新聞

1杜克怪物新人威廉森罰球線飛扣

2馬查多加入教士　簽10年93億台幣

3第一女高中生佩奇球技顏值都逆天

4日職訓練風氣變　許銘傑：不傳統

5文大女曾陪謝政鵬征戰溫網

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

統一獅抵達日本備戰西武　蔗總：來就是要贏球

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366