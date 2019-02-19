HBL／教頭開罵回神　南山克服20分落後逆轉滬江

▲南山逆轉滬江。（圖／HJ SPORT／孫傳賢）



記者洪偵源／台北報導

教頭李陸臻中場開罵後，南山高中小將找回應有的團隊與防守意識，克服最多20分的落後，以86比73逆轉滬江高中，收下複賽2連勝以及開季7連勝。

南山被看好在107學年度奪下HBL后冠的潛力，預賽5戰全勝晉級，但李陸臻表示，8強賽南山，絕對不在最佳狀態，球員心態明顯浮動，她正在想辦法壓下去。

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「人家說我們有機會爭冠，很抱歉我們現在狀況就是這樣，只能一場一場試著打下來，先晉級再說，要有關關難過關關過的準備。」

演出20分大逆轉，李陸臻不見喜悅，甚至表示自己還準備再開罵，原因就是球員的心態浮動，以及團隊意識出現分歧，彼此互相指責、計較。

「我從U18回來就發現有這問題，那時有盃賽讓我們調整，後來我們又全勝晉級，小朋友心又開始浮，認為這一切很容易。」

南山第一節原本有10比4開節，結果隨即被滬江追趕過去，被打一波ㄉ25比11攻勢，之後一度落後到20分，第三節靠著28比19攻勢，追到58比59，僅落後1分。

原本南山第四節取得雙位數領先，滬江又一波6比0追到4分差，所幸南山暫停過後再度穩住陣腳，以13分之差取勝。

「防守！只有防守！」談到逆轉關鍵，李陸臻説，就只有防守一條路，她引用籃球界的名言，進攻獲得勝利、防守贏得冠軍，指出強調的就是防守。

李陸臻坦承，自己是比較霸道的教練，如果球員不遵守團隊紀律，只知道個人表現，就不要待在這支球隊，她在中場把大家的狀態罵回來。