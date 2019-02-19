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致敬喬丹！　杜克怪物新人威廉森罰球線起跳飛扣

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▲威廉森(Zion Williamson)。（圖／達志影像／美聯社）

▲怪物新人威廉森(Zion Williamson)。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

隨著例行賽逐漸邁入尾聲，許多球隊已經放眼今年的自由市場以及選秀，其中杜克超火紅新星威廉森(Zion Williamson)雖然還未踏入NBA，卻早已引起全世界關注，最主要就是他誇張的運動能力，更是譽為「詹皇接班人」，近期他又再次展現驚人飛天能力，從罰球線起跳灌籃，就像是在致敬喬丹(Michael Jordan)引起外界熱議。

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作為一名大一新生，威廉森卻像過去的詹姆斯(LeBron James)一樣引起全世界的關注，早早就被視為2019年NBA選秀狀元大熱門，原因就是他有著201公分，129公斤的坦克身材，卻有著超勁爆體能，飛天遁地無所不能，時常在比賽中展現逆天的動作。先前杜克面對維吉尼亞一戰，對手從底角三分線出手，眼看一定無法干擾的球，威廉森卻從禁區外一大步直接起跳，飛行近3人的距離直接將球搧出場讓球迷都看傻眼。

 
 
 
 
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My goodness, Zion.

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威廉森的飛天能力除了在防守端展現無遺外，在攻擊端同樣嚇人，先前剛結束的灌籃大賽，外界都認為內容較為平淡，隨即威廉森過去練習的影片就被拿出來瘋傳，他從後場帶球開始衝刺，到罰球線後隨即起跳完成飛扣，這動作就跟喬丹在1988年灌籃大賽做的動作一模一樣，就像是在致敬「籃球之神」，許多網友也都在期望威廉森踏入NBA後，能參加已經逐漸式微的灌籃大賽。

▲▼威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森時常在比賽中展現驚人運動能力。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NCAA杜克威廉森
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