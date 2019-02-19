運動雲

> >

林德染藍色頭毛搶眼　滿意新價碼不談長約

ETtoday運動雲

▲▼林德。（圖／達志影像／美聯社）

▲林德。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

印地安人游擊手林德（Francisco Lindor）在春訓染了超搶眼藍色頭髮現身，他透露因為太無聊所以才染了新髮色。今年雖然沒有簽下大長約，但1年1055萬美元的價碼已經讓他覺得滿意，表示現在還不是談長約的時機。

「為什麼染藍色頭髮？因為我太無聊了，還沒有試過藍色就染了。我之後可能貴更瘋狂，我不確定。之後可能會再社群媒體上問問大家意見，搞不好我會變成浩克，染了綠色。」林德說。日前在訓練中，林德弄傷右小腿將缺席春訓開幕，但現在只專注在保持健康，不去想跟錢有關的事。

請繼續往下閱讀...

「當我加速的時候就摔倒了，這是我一直都在做的訓練，我沒準備好，是我的錯。現在沒有時間表，如果4週就回來你們（媒體）會來拍我，9周後才回來你們也會來拍。我只要做好每天該做的」

上個月林德避免薪資仲裁，目前合約為1年1055萬，價碼已讓他非常滿意。「你看到那數字了嗎？已經很棒了。我很慶幸能在大聯盟打球賺錢。我的經紀人表現很棒，印地安人也開出滿意的價碼，已經是很好的結果了，感謝老闆、球團和經紀人。」

林德去年打擊率2成77，還寫下生涯最佳的38轟和92打點。印地安人交易掉恩卡納辛(Edwin Encarnacion)和阿隆索（Yonder Alonso），也沒有和明星外野手布蘭特利(Michael Brantley)續約，因此林德被寄予厚望。

關鍵字： 印地安人林德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

熱門新聞

自曝一開始不喜歡閃電俠稱號　韋德難忘Kobe打電話向他請益

台韓澳都沒進複賽奧運參賽權是誰？國際棒總：希望3隊都晉級

傅園慧參加家庭聚會乾等2小時　發飆離席吼「好了沒有？」

潘忠韋強化棒球IQ秘密武器　《Hito大聯盟》100集達標

HBL／先發穩、替補抖　能仁8強首戰22分大勝過關

英媒以「superSONic」讚譽孫興慜　歷年亞洲球員最高評價

讀者回應

﻿

最新新聞

1莊昕諺強力中繼　南英晉級16強

2一日一場館沒差　普門心理建設足

38強病毒來亂　光復啟動隔離大戰

4古林睿煬背部不適　交流賽無緣登

5胡智為提點　張弘稜成功改善控球

熱門新聞

1韋德曾討厭閃電俠稱號？

2台韓澳都沒進複賽奧運參賽權是誰？

3傅園慧參加家庭聚會發飆離席

4潘忠韋強化棒球IQ秘密武器

5先發超穩　能仁8強首戰22分大勝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅抵達日本備戰西武　蔗總：來就是要贏球

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

楊俊瀚200公尺飆21秒66第一　破1999年陳天文全國室內紀錄

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366