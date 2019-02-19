林德染藍色頭毛搶眼　滿意新價碼不談長約

▲林德。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

印地安人游擊手林德（Francisco Lindor）在春訓染了超搶眼藍色頭髮現身，他透露因為太無聊所以才染了新髮色。今年雖然沒有簽下大長約，但1年1055萬美元的價碼已經讓他覺得滿意，表示現在還不是談長約的時機。

「為什麼染藍色頭髮？因為我太無聊了，還沒有試過藍色就染了。我之後可能貴更瘋狂，我不確定。之後可能會再社群媒體上問問大家意見，搞不好我會變成浩克，染了綠色。」林德說。日前在訓練中，林德弄傷右小腿將缺席春訓開幕，但現在只專注在保持健康，不去想跟錢有關的事。

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「當我加速的時候就摔倒了，這是我一直都在做的訓練，我沒準備好，是我的錯。現在沒有時間表，如果4週就回來你們（媒體）會來拍我，9周後才回來你們也會來拍。我只要做好每天該做的」

上個月林德避免薪資仲裁，目前合約為1年1055萬，價碼已讓他非常滿意。「你看到那數字了嗎？已經很棒了。我很慶幸能在大聯盟打球賺錢。我的經紀人表現很棒，印地安人也開出滿意的價碼，已經是很好的結果了，感謝老闆、球團和經紀人。」

林德去年打擊率2成77，還寫下生涯最佳的38轟和92打點。印地安人交易掉恩卡納辛(Edwin Encarnacion)和阿隆索（Yonder Alonso），也沒有和明星外野手布蘭特利(Michael Brantley)續約，因此林德被寄予厚望。