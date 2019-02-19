不能重複列斯特談判破局　紅襪首要續約薩爾

▲紅襪先發薩爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

為了不讓沒能留下列斯特(Jon Lester)的遺憾再次發生，紅襪本季的首要目標，就是留下合約進入最後一年的王牌左投薩爾（Chris Sale），在他進入自由市場前就把他綁住。

2013年幫助紅襪拿下世界大賽冠軍後，列斯特進入合約最後一年，和紅襪表示願意接受降價留下。不過紅襪操作失誤開出低於行情的4年7000萬價碼，導致最後談判破局。為了避免同樣的錯誤再次發生，紅襪將審慎處理薩爾新約事宜。「當時我們真的搞砸了，這次我們不會再錯。」紅襪老闆亨利(John Henry)說。

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薩爾下個月即將邁入30大關，亨利說在投手年過30奉上長約並不是理想的商業操作，但薩爾例外。「他是非常優秀的投手，你不能用常理來評估他的價值。他不僅是好投手，在世界大賽中你能看出他也是好隊友，就連在板凳上都能帶來一定影響力。他非常特別，我們很樂於和他簽約，我認為他也是這麼想的。」亨利表示。

目前亨利和主席沃納（Tom Werner）已經開始和薩爾以及明星游擊手柏賈爾茲(Xander Bogaerts)洽談新約。儘管薩爾上季曾經歷肩膀發言，但不影響紅襪留人意願，亨利說：「球隊預算和市場是現實的，但我們避免他進入自由市場，他應該也一樣。」

「他是你心目中的好球員，你和他的對談，訪問還有處理事情的方式都很恰當。他喜愛波士頓，他是很謙虛的人。」總教練(Alex Cora)柯拉表示。