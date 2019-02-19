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首屆世界盃男籃公開抽籤儀式　Kobe出席見證新紀元

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▲布萊恩與德魯羅領銜出席世界盃抽籤。（圖／翻攝自FIBA）

▲布萊恩與德魯羅領銜出席世界盃抽籤。（圖／翻攝自FIBA）

記者張曜麟／綜合報導

2019世界盃將於8月31日至9月15日於中國8個城市進行，現在資格賽已經進入最後階段，已經有18之確定晉級隊伍，而改用全新賽制的世界盃也將於3月16日舉行公開抽籤，將由湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)以及美國創作歌手德魯羅(Jason Derulo)領銜出席這項盛大儀式。

本屆由中國主辦的世界盃，是首度公開抽籤儀式，這對於籃壇來說是一大突破，其中「老大」將與德魯羅領銜出席這項盛大活動，自從去年10月開始，布萊恩開始擔任世界盃全球大使，在這次的抽籤儀式是將會扮演重要角色；德魯羅在全球的專輯銷量已經超過5000萬張，Youtube上的觀看量也超過20億，他將於世界盃抽籤儀式中開唱9首歌，無疑會把氣氛帶至最高潮。另外中國籃協主席姚明也會出席這項活動，一同見證世界盃重要里程碑。

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這次世界盃有別以往採用全新賽制，由原先24支隊伍擴增至32支隊伍，並在地區預賽與過往單一主辦國不同，改用主客場制，目前已經確定有18支晉級隊伍，分別為，中國、安哥拉、奈及利亞、突尼西亞、美國、加拿大、阿根廷、委內瑞拉、韓國、澳洲、紐西蘭、捷克、德國、法國、希臘、西班牙、立陶宛、土耳其；接下來第二輪最後一階段，26個國家將會爭奪最後16個晉級名額，而世界盃結束後將會產生7支提前晉級東京奧運的隊伍。

▲老大布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老大退役後轉任世界盃籃球大使，接下來將會出席首次的世界盃抽籤儀式。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世界盃籃球賽布萊恩
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