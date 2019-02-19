潘忠韋強化棒球IQ秘密武器　《Hito大聯盟》100集達標

▲《Hito大聯盟》進行第100集Live錄音，左起潘忠韋、林子皓、Jacky、Adam、Leo和譚昊耕。（圖／記者林育正攝，下同）



記者林育正／台北報導

世界第一個中文MLB Podcast的《Hito大聯盟》正式邁入第100集。節目兩位專家級主持人Adam王啟恩和Jacky李秉昇能鑽研球員數據表現和時事話題，也能將守備範圍擴及你沒想過的場邊花絮、從業人員以及歷史文化。連名球評「喇叭」潘忠韋都說：「我是忠實粉絲！」，透露自己連前往播球的開車路上都在聽，幫助他上工前做足功課。

耗時將近2年，駐美棒球記者Adam，和棒球專欄作家Jacky，兩位搭檔無償，憑藉熱血、每週不間斷製作的網路廣播節目來到第100集里程碑，寫下自媒體創舉。過去共有57位來賓分別在63集節目中獻聲，包括曾文誠、常富寧、潘忠韋等知名人物，也有小聯盟球員、視覺設計師、專業球迷、場地工作人員、球團員工等。

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《Hito大聯盟》最不容易的地方，不僅是對球隊和球員專業入微的分析，內容更能囊括整個棒球產業金字塔，從上到下的各個環節和人物話題都不放過。 每週1個多小時的節目，聽完就像看完一本好書一樣收獲滿滿。

雖然球員必定是最受關注的人物，但運動產業中隨處都有耐人尋味的奇聞逸事。Adam分享駐美見聞的「轉學生週記」大都會台灣日，以及「人物我來講」的普伊格(Yasiel Puig)顛沛流離的叛逃故事，和鈴木一朗的翻譯透納(Allen Turner)都讓人感到印象深刻。

儘管Podcast在台灣仍屬新興產業，但現在節目不僅吸引資深專業球迷，連喜愛場邊花絮，想知道如何要簽名的歡樂球迷也被圈粉。

▲潘忠韋和林子皓擔任節目來賓。（圖／記者林育正攝，下同）

「他們對於數據非常專業又很即時，各種面向角度都有就對我的工作幫助很大。大聯盟有30支球隊，歷史又非常悠久，還有文化很多面向，有些訊息也是透過Hito大聯盟才得知，人物單元有些小故事非常動人。」潘忠韋不吝給予超高評價，也表達由衷敬佩，「Podcast沒有畫面，要整集內容都很充實，難度真的很高。」

「剛⼊⾨的聽眾不⾄於聽不懂，也可以滿足資深聽眾。」聽眾Norman說。而另一名聽眾Poting更表示：「我不是很專業的球迷沒有深入了解數據。從球迷觀點出發的那幾集，怎麼要簽名球這種我就很有興趣；我最喜歡的是Adam介紹球場，讓我有動力再去。」。

而像是沛肯設計的資深設計師Wayne，就曾以來賓身份上節目，暢談中職球衣設計眉角，以及印地安人隊Logo「笑臉人」去留等話題。在行銷、設計領域有觀察的他對節目相當有共鳴，指出主流媒體的無形框架。「台灣人看運動跳脫不出以球員為主角的觀點 。球員背後打拼的這些人、文化也很重要，這些資料不一定能找到，是我最喜歡也最支持他們的原因。」

民視主播林子皓也點出《Hito大聯盟》的獨特定位，和主流媒體形成互補，「我們（民視）顧慮專業球迷外，更重要的是收視無線頻道的觀眾。FOX的部分可能focus的是專業球迷和喜歡運動的人。還有一些是沒有棒球就睡不著覺吃不下飯的人，他可能對棒球需要的是更專業、更親近的接觸方式。」

12小時時差也要錄 紀律成就一切

《Hito大聯盟》沒有盈利，兩人甚至連續兩年採訪大聯盟春訓。而Adam去年更獲得成為駐美大聯盟記者的工作機會，親眼見證第一線媒體生態，真實的休息室氣氛和周邊從業人員的甘苦。不過台美時差12小時起跳，有時Adam晚上12點下班，早上5點得爬起來準備資料迎接錄音。儘管如此，兩人每週依舊排除萬難堅持到底。

▲Adam和Jacky於春訓訪問天使球評古比薩(Mark Gubicza )。（圖／記者林育正攝）



「兩人在初衷不變的基礎上，維持這個堅持的默契，才能夠每週都做出一集內容。」Jacky還透露，他從準備節目資料，到錄音、剪輯完成後製差不多要花上6小時。 而在節目初期就看著兩人在家架麥克風錄音，默默每集必聽到100集大關的Jacky爸也大呼「非常欣慰！」

「有時候真的很累，沒有辦法每集都保持在完美狀態，但要比前一集進步。不管怎麼樣大聯盟總是有東西可以聊。」Adam說。時間拉回到去年9月底，《後勁：王建民》尚未在台灣上映，導演陳惟揚就靠著車來到花旗球場附近的紐約安橋酒店接受Adam訪問。兩人在房間裡擠在一張小桌子上，與在台北的Jacky連線訪問錄音，在紐約的深夜持續2個小時。而電影在台灣上映後，《Hito⼤聯盟》看舉辦電影包場的社團活動，還請陳惟揚到場座談。

「Jacky 其實才是花比較多精力的人，我覺得功勞應該要給他。我比較多是接洽來賓、經營社群這些。」Adam將100集的功勞歸功予好夥伴。

雙向交流經營術 凝聚死忠鐵粉

背後沒有贊助商和公司，《Hito大聯盟》在經營上有更多自主權，嘗試與主流媒體不同的路。Adam經常在臉書社團內，和同好分享棒球新聞和冷知識。主動出擊和聽眾互動、對話，嘗試不同內容與方向。平時喜歡和友人喝一杯的Adam，更樂於把志趣相投的人牽線湊在一起，節目也成為重要媒介。

旅居澳洲的劉以樂日前上過節目擔任來賓後，就結識了同樣住墨爾本的聽眾Kenny，兩人還一起去當澳職紐西蘭新球隊Auckland Tuatara的翻譯，服務統一獅球員蔡奕玄、郭峻偉和陳育軒。

▲ 劉以樂（中）擔任澳職Auckland Tuatara的翻譯。（圖／劉以樂提供）



第100集Adam和Jacky更學起國外Podcast大出奇招，找來20位VIP級鐵粉參加現場錄音，與潘忠韋、林子皓、簽名王Leo和運動醫學專家譚昊耕進行互動發問，讓聽眾覺得相當新奇，提升黏著度。現場錄音結束後，一群人走出已經超時的租用會議室，在走廊上聊到忘我。

「平常會有podcast認識的朋友在FB交流，好像筆友見面一樣。他們真的超了不起的，能做那麼好的內容做100集，真的是球迷的福音。」米凱樂啤酒台灣合夥人林幼航說。

《Hito大聯盟》還開放聽眾來信，定期進行「聽眾信箱」單元，深化與聽眾互動，試著扭轉一般媒體與單向受眾提供資訊的模式。現在社團中，平時看似高不可攀的球評主播或業界人士，更有機會直接和球迷互動，建構起棒球社交圈，「業界的⼈也能夠認識更多對他們感到好奇的球迷。」Adam表示。

喇叭哥、聽眾大呼衝向1000集

二月中旬，音樂串流軟體Spotify收購了兩間Podcast製作公司 Gimlet Media和創作發表平台Anchor。根據外媒研究，Podcast產值在2020年可能高達6.59 億美元。

雖然目前在網路上中文Podcast寥寥可數，但鑑於Spotify對產業的樂觀，加上其不用盯著螢幕看，在通勤、運動都能聽的方便性，有可能在未來掀起更高浪潮。林幼航就說：「Podcast最棒就是通勤開車你都能好好聽完內容。」而兩位主持人出自於對棒球的熱愛，也目標要不斷錄下去，連潘忠韋都大呼「希望有機會參加1000集！」

聽到聽眾和來賓都直呼希望節目像全壘打里程碑一樣200、300集邁進，Adam苦笑說：「1000集要錄20年誒...盡量不會中斷，把它當成習慣跟責任。」未來他希望邀請更多球迷，以及在大聯盟球團工作的台灣人上節目，給予後輩啟發。「雖然節目本身沒有收益，但認識更多喜愛棒球的人是最棒的收穫。」

▲《Hito大聯盟》現場錄音實況。（圖／記者林育正攝）



「傳播管道還有再精進空間，但他們真的有很大的熱情，也供我們其他媒體做借鏡，怎麼樣在某些部分更往前走。」林子皓說。而聽眾Norman特別想鼓勵Adam和Jacky：「做這個節目一定很累，希望他們能維持品質長久做下去，跟全壘打里程碑一樣，也許可以帶動國內體育環境，讓大家更深入了解棒球故事。」

《Hito大聯盟》送給聽眾的紀念旗幟上寫著「我聽《Hito大聯盟》，我不是一日球迷。」棒球對他們也許早已超越運動，更像是一種賴以為生的正能量生活態度。就像名人堂球星瑞斯(Pee Wee Reese)說的，「假如我能重新來過，我會多多揮棒。我得到的1200次保送，沒有人會記得。」