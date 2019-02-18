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費城準備好幹大事！　費城人、七六人全力補強拚冠軍

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▲哈波奪2018全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳哈波將帶槍投靠費城人。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

費城費城人目前在哈波（Bryce Harper）爭奪戰中處於領先地位，除了哈波他們還想要吃下馬查多（Manny Machado）一舉衝擊世界大賽，不約而同在同城的NBA球隊七六人本季也是招兵買馬，先後盤來巴特勒（Jimmy Butler）、哈里斯（Tobias Harris）組成4巨頭，看來友愛之邦今年打算大幹一票！

▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

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▲費城人想一舉奪下哈波、馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

本季自由市場最大咖球星哈波（Bryce Harper）儘管還沒確定落腳處，但是據外媒報導，費城人開出10年3.1億美元的合約被哈波視為第一選擇，除了哈波以外費城人還想吃下另一名大咖馬查多（Manny Machado），外界預測光這兩名球員一年就要燒掉6000萬美元，那絕對比巨大投資。

▲▼七六人。（圖／CFP）

▲七六人是本季NBA補強動作最積極的球隊。（圖／CFP）

費城人打算在開季前從自由市場撈來大魚，同城的七六人則是在季中透過交易，頻頻換來明星級前鋒，先是在季初用科溫頓（Robert Covington）、薩里奇（Dario Saric）2名要角當主要籌碼跟灰狼換來巴特勒，在交易截止日前用錢德勒（Wilson Chandler）為首的3名球員外加4支選秀籤與快艇交易來哈里斯與馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）。

費城MLB球隊費城人，近幾季戰績不慎理想自從2012年開始單季勝率都低於5成，身處國聯東區儘管去年分區中只有2支球隊勝率突破5成，不過在休賽季除了馬林魚外各隊都積極補強，這也讓費城人希望能盤來自由市場2位大咖野手一舉在國聯東區火藥庫脫穎而出。

本季NBA東區在詹姆斯（LeBron James）西進後，東區列強頓時間覺得叩關總冠軍賽不是夢，紛紛動起來補強，其中七六人也跟上潮流幾乎拿未來賭現在，希望今年就能一舉打進睽違18年的冠軍戰。

▲七六人恩比德、西蒙斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人以恩比德、西蒙斯為建隊核心衝擊冠軍 。（圖／達志影像／美聯社）

費城是全美唯5座城市在北美4大職業運動都拿過冠軍的城市，最近一次是NFL費城老鷹在2017拿下超級盃冠軍；大聯盟費城費城人則是在2008拿到世界大賽冠軍；NBA費城七六人最近一次拿到冠軍要追溯至1983年；NHL費城飛人上一次贏得史丹利盃則是1975年。

關鍵字： MLBNBA費城人七六人哈波Bryce Harper
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