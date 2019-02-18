樂天巨人教頭關注王柏融赴日發展　評論王維中受NC影響

▲樂天巨人總教練楊相汶。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

王柏融到日職發展，未來也有望入選中華隊人選，韓職樂天巨人總教練楊相汶也關注他，認為他打擊實力好，去日本發展不意外。

楊相汶1984年在社會人球隊化妝品與已故的徐生明教練擔任過隊友，楊相汶說，「因為以前跟徐生明當隊友的關係，所以也會關注台灣職棒，亞洲地區就是韓國、日本和台灣有職棒，但台灣只有4隊，市場比較小，覺得很可惜，很開心今年有機會與台灣球隊交手。」

楊相汶談到，看過去年總冠軍戰統一獅與Lamigo的比賽，加上2013年WBC擔任教練團的關係，跟中華隊交手過，知道台灣有很多不錯的球員。

▲王柏融開轟。（圖／截自太平洋聯盟TV）

最近王柏融到日本發展，楊相汶也注意到這項消息，他透露，「因為長期以來台灣和韓國都互相競爭對手，所以對台灣球員都會特別關心，王柏融打擊很厲害，去日本發展是可以想見的事情。」

王維中去年旅韓期間對戰樂天巨人4戰，奪1勝2敗，被轟出6發全壘打是比其他9支球隊都還多，防禦率9.64也是最高，楊相汶表示，「他是很好的左投，不過變化球不夠，而且NC戰績不好，所以他的表現也受到一點影響。」

▲王柏融賽後受訪。（圖／截至火腿官方推特）