中職／百勝嗆臭屁仔　謝長亨爆料四大天王曾同隊實力超強

▲▼中華職棒30週年開季宣告活動,中職四大天王齊聚,涂鴻欽,黃平洋,謝長亨,陳義信。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中職四大天王陳義信、黃平洋、謝長亨、涂鴻欽17日在30周年開季宣告合體，謝長亨透露，他們4人曾在民國74年當兵時同隊。

中華職棒17日舉行「開季宣告活動」，邀請四球團球星以及中職四大天王陳義信、黃平洋、謝長亨、涂鴻欽到場助陣。

黃平洋表示：「以前跟陳義信對壘印象都很深刻，只要味全龍跟兄弟象比賽，尤其黃平洋跟陳義信先發，就有很多火花。」謝長亨也笑說：「我最喜歡對到陳義信，因為能殺殺他的銳氣。」

涂鴻欽笑說：「其他三位都是我的學長，我能講什麼，但他們和我對戰的比賽都輸我。」黃平洋不甘示弱回應：「我不想講成績，如果像他（涂鴻欽）說的，我第一年怎麼會20勝。」

陳義信則忍不住吐槽：「黃平洋要保留一點，你是20勝，但你旁邊有22勝（陳義信）的投手。」

謝長亨表示，真的很久沒有看到涂鴻欽了，大家可能不知道，我們4個人曾經過一隊，74年當兵時4個人都在陸光，涂鴻欽高中畢業就去當兵，已快要退伍了。

當年陸光不只有他們4人，還有郭進興、康明杉，謝長亨表示，陣容超強，最殺是涂鴻欽，比賽不能輸，輸了要歸建跳傘。

謝長亨表示，自己是4個人中唯一100勝投手、下次要來虧臭屁ㄟ陳義信，會不會他之後知道有我出席，就不來了。他說：「我有嗆陳義信，跟他說我是兄弟象最後一任總教練，你知道我要來當總教練，所以趕快跑了，不然我一定讓你天天上場。」