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高雄馬／春季盃接超半程　廖宣豪國內男子第一：10周年定要來

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▲▼ 2019高雄馬,超半程馬拉松男子組國內第一廖宣豪 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲2019高雄馬,超半程馬拉松男子組國內第一廖宣豪 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／高雄報導

「2019高雄MIZUNO國際馬拉松」17日清晨5時50分在高雄國家體育場世運大道登場，其中就讀台體大二年級的廖宣豪，參加超半程馬拉松25公里，最終以國內男子組第一、總排名第4名衝線，廖宣豪說，「今年是十周年，所以一定要來。」

廖宣豪主項是5000公尺以及3000公尺障礙，前一天才剛結束春季盃，「今年是第三次參加高雄馬，今年是十周年，所以一定要來，去年我有報名，但是卡在校內選拔就沒有。」最終跑出1小時28分01秒，以國內男子組第一、總排名第4名衝線。

廖宣豪表示，「今天跑起來前面很順，我高三來跑的時候，全馬半馬同一條很多人，今年分道都不會有衝突，覺得很好，補給水站都很長，都不會沒有喝到水，特別的是之前沒有跑到鼓山路那邊，那邊車很少，改成那邊很好，跑起來很順，天氣很涼。」

超半程馬拉松25公里前三名以及第五都是日本選手，廖宣豪說，「賽前就是盡力跑，我是跟在第二集團，第一集團是日本人，到12公里有點跟不上，我就維持第4名，前3名日本選手實力跟我差不多，覺得可以一起競爭，比較好玩。」

▼ 2019高雄馬,超半程馬拉松男子組4至10名，廖宣豪（右）。

▲▼ 2019高雄馬,超半程馬拉松男子組國內第一廖宣豪 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 高雄馬廖宣豪
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